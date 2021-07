Hospizbegleiter werden - schenken Sie Menschen Zeit

Hospizarbeit ist Herausforderung und Bereicherung zugleich: Im Oktober startet das neue Qualifizierungsseminar für Hospizbegleiter, teilt die Hospizgemeinschaft Schwetzingen mit.

Hospizbegleiter besuchen Sterbende, Schwerstkranke und deren Angehörige. Die Besuche finden regelmäßig daheim und in Pflegeeinrichtungen im Raum Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt statt. Sie spenden praktische Hilfe im Alltag, persönliche Zuwendung, Ermutigung und Trost. Gemeinsam mit den Betroffenen finden sie heraus, welche Unterstützung im konkreten Fall gebraucht wird, seien es scheinbare Kleinigkeiten oder auch tiefe persönliche Gespräche. Hospizbegleiter schenken etwas, was heute rar ist: Sie schenken Zeit.

Infos über das neue Qualifizierungsseminar Einführungsseminar: 15. bis 17. Ok-tober. Grundseminar: 26. bis 28. November. Aufbauseminar: 14. bis 16. Janu-ar. Vertiefungsseminar: 11. bis 13. Februar. Wer genauere Infos haben möchte oder sich grundsätzlich über Art und Umfang der ehrenamtlichen Arbeit als Hospizbegleiter informieren möchte, ist zu einem beiden Informationsabenden eingeladen: Montag 19. Juli, um 19 Uhr und Montag, 23. August, um 19 Uhr. Anmeldungen zu den Infoabenden und/oder dem Qualifizierungsseminar sind im Büro der Hospizgemeinschaft jeweils Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie Mittwoch von 15 bis 18 Uhr unter Telefon 06202/ 4 09 10 09 und per E-Mail hospizgemeinschaft@ web.de möglich. Gerne können Interessierte auch den Flyer „Grundqualifikation in der Hospizarbeit 2021/22“ anfordern. zg

Im Oktober beginnt das neue Qualifizierungsseminar. Dieses wird in den neuen, großen Räumen der Hospizgemeinschaft im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, im Ortsteil Hirschacker stattfinden, unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Hygieneregeln. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten. Im Einführungsseminar nähern sich die Teilnehmenden Themen Sterben und Tod und setzen sich mit eigenen Erfahrungen auseinander.

Denken und Handeln kennenlernen

Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, das hospizliche Denken und Handeln kennenzulernen und dient sowohl als Entscheidungshilfe als auch als Voraussetzung für die Teilnahme an den drei folgenden Seminaren. In den aufbauenden Seminaren werden diese Themen vertieft, Kenntnisse über das Hospizkonzept, Informationen zu Lebensbedürfnissen sterbender Menschen sowie Fertigkeiten für die psychosoziale Begleitung Schwerstkranker und Sterbender vermittelt. Die Teilnehmenden werden im gesamten Seminar für die ehrenamtliche Mitarbeit als Hospizbegleiter qualifiziert. Die Qualifizierung wird durch ein Praktikum von 45 Stunden bei einem Pflegedienst/Sozialstation, in einem Pflegeheim und/oder einem stationären Hospiz vervollständigt. zg

