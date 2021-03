Schwetzingen. Franz Hauns und Birgit Strittmatter, der Vorsitzende und die Koordinatorin der Hospizgemeinschaft, strahlen. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten hat ein Ende: Seit dem 3. März sind die Verantwortlichen der Hospizgemeinschaft im Gustav-Adolf-Haus in Hirschacker anzutreffen. „Wir sind wirklich sehr glücklich darüber“, betont Birgit Strittmatter, dass die neuen Räumlichkeiten ein Glücksgriff sind.

Der Hospizgemeinschaft stehen nun Büro- und Lagerräume zur Verfügung und sie darf sowohl die Küche im Erdgeschoss als auch den großen Gemeindesaal nutzen. Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, sind dadurch auch größere Veranstaltungen wie Seminare, Fortbildungen, Vorträge oder Trauertreffs möglich. Die alten Räumlichkeiten waren für all das deutlich zu klein.

Für fünf Jahre hat die Hospizgemeinschaft einen Mietvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde abgeschlossen – eine Win-win-Situation für beide Seiten, wie Pfarrer Steffen Groß erklärt. Denn die evangelische Kirchengemeinde selbst kann das Gustav-Adolf-Haus auf Dauer nicht halten und auch der Plan, eine Kindergartengruppe dort unterzubringen, ließ sich nicht in die Tat umsetzen. „Für uns war klar, dass wir die Räume an jemanden vermieten möchten, der mit uns Evangelischen möglichst viele gemeinsame Schnittmengen hat“, erklärt Groß. Es war Ulrich Kirchner, Vorsitzender des Diakonievereins und des Diakonieausschusses in der evangelischen Kirchengemeinde, der den Stein für die Hospizgemeinschaft schließlich ins Rollen gebracht und die Idee der Vermietung an den Verein vorangetrieben hat. Diakonin Margit Rothe, die in der evangelischen Kirchengemeinde für Senioren und Diakonie zuständig ist, wird künftig die Ansprechpartnerin für die Hospizgemeinschaft sein.

Christlicher Geist

„Die Hospizgemeinschaft ins Gustav-Adolf-Haus zu holen, war für uns die Ideallösung. Wir haben viele Gemeinsamkeiten und werden in Zukunft sicher eng kooperieren“, sagt der Pfarrer. Nun habe die Kirche das Haus an einen Verein mit christlichem Geist abgegeben. Gleichzeitig bringe die Hospizgemeinschaft neues Leben in den Schwetzinger Stadtteil Hirschacker und das Adolf-Gustav-Haus. „Die Siedler haben dieses Haus zum Teil mit ihren eigenen Händen aufgebaut. Uns ist es wichtig, dass das wertgeschätzt und den Menschen etwas zurückgegeben wird“, meint Groß. Kinder und Erwachsene sollen so die Chance bekommen, sich unverkrampft und professionell mit dem Thema Tod vertraut zu machen.

Aber nicht nur für die evangelische Kirchengemeinde, sondern auch für die Hospizgemeinschaft ist der Umzug ein wertvoller Schritt. „Nachdem wir im April 2020 unsere Räumlichkeiten in der Markgrafenstraße der Fieberambulanz zur Verfügung gestellt haben, ist uns schnell bewusst geworden, dass die Fieber-ambulanz nicht nur kurzfristig dort bleiben würde. Wir haben nach einiger Zeit versucht, unsere Räume zurückzubekommen, allerdings ohne Erfolg“, berichtet Franz Hauns. So sei der Verein zeitweise auf das Beratungszimmer im Rathaus und später auf den Raum des Deutschen Roten Kreuzes in der Maximilianstraße ausgewichen. „Das war aber keine Dauerlösung“, merkt der Vorsitzende an. Also habe sich der Verein auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gemacht und sei schließlich auf das Gustav-Adolf-Haus gestoßen.

„Natürlich liegen die neuen Räume nicht mehr so zentral, aber das sehen wir positiv. Direkt hier in der Nähe gibt es eine Bushaltestelle, gegenüber sind reichlich Parkplätze und wenn alles klappt, hält sogar die S-Bahn bald im Hirschacker“, freut sich Birgit Strittmatter. Helga Wiegand, laut Pfarrer Steffen Groß „die gute Seele des Hauses“, wird weiterhin die Hausmeistertätigkeiten übernehmen. „Das ist super. So ist jemand da, der sich auskennt“, sind sich Franz Hauns und Birgit Strittmatter einig. Pläne für die Zukunft haben die beiden gemeinsam mit ihrem Team jede Menge: Wenn Corona es zulasse, wolle die Hospizgemeinschaft ein „Café Lichtblick“ für Trauernde und Einsame anbieten und auch Gesprächskreise stehen auf dem Plan. Einzelberatungen und Gespräche zum Thema Patientenverfügung sind dank der neuen Räumlichkeiten noch möglich.