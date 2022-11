Hotelbrand vorgetäuscht, dann Geld geklaut

Manche Polizeimeldung lädt geradezu zum Kopfschütteln ein – wie diese aufgrund ihrer Dreistigkeit: Verständigte doch eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.30 Uhr aus dem Treppenhaus heraus, dass es im sechsten Stockwerk des Hotels in der Carl-Benz-Straße in Schwetzingen brennen würde.

Der Nachtportier begab sich also in das Stockwerk, konnte jedoch keinen Rauch und – glücklicherweise – auch keinen Brand oder sonstige Auffälligkeiten in diesem oder in anderen Stockwerken feststellen. Als er zum Eingangsbereich zurückkam, musste er jedoch etwas anderes feststellen: Die Hotelkasse war in der Zwischenzeit aufgebrochen worden und es fehlte ein hoher Geldbetrag. Derzeit werden die gesicherten Videoaufnahmen und Spuren ausgewertet, so die Polizei.

Ein anderer Fall beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen am Sonntagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr: Ein Autofahrer fuhr Schlangenlinien auf der Bundesstraße in Richtung Heidelberg. Der 42-jährige Mercedes-Fahrer konnte in Höhe eines Bowlingcenters festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim anschließenden Alkoholtest staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie ein Ergebnis von mehr als 2,7 Promille feststellten. Der Fahrer musste die Ordnungshüter mit auf die Dienststelle begleiten und bekam im weiteren Verlauf Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel vorerst einbehalten. Der 42-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen, heißt es in der entsprechenden Polizeimeldung. pol