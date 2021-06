Hozeifa, Serkan und Iyed retten Schwetzingen

Das Großkraftwerk Mannheim brennt lichterloh und Schwetzingens Bürger sind in großer Gefahr. Die Rettung ist ein Hebel irgendwo im Jugendzentrum „Go in“, mit dem das Großkraftwerk geflutet und die Gefahr damit abgewendet werden kann. Aber dieser Hebel muss erst gefunden werden. Und das ist nicht leicht.

AdUnit urban-intext1

Dieses erschreckende Szenario hat sich das Team des Schwetzinger Jugendzentrums „Go in“ mit Karlheinz Seitz, Jürgen Rasch und Joshua Baumgart für den ersten kurfürstlichen „Escaperoom“ ausgedacht. Ein „Escaperoom“ (Fluchtraum). Das ist ein Rätsel- und Fluchtspiel. Teams von Spielern müssen in verschlossenen Räumen in einer bestimmten Zeit Hinweise entdecken, um Aufgaben zu lösen. Haben sie die richtige Lösung, können sie von dem Ort (Raum) entkommen.

Man könnte auch sagen: Das Jugendzentrum kurbelt den Spaß für junge Menschen wieder an, die davon in den vergangenen Monaten gar nichts spürten. Initiator Seitz spricht von einem „kleinen Highlight“. Dafür habe man sich aber gern ein paar Wochen richtig reingekniet.

So funktioniert’s: Die Jugendlichen müssen in verschiedenen Räumen knifflige Aufgaben lösen – Codes müssen geknackt, Rätsel gelöst, Schlüssel gefunden und Bilder in eine sinnvolle Ordnung gebracht werden. In einem Raum müssen sich die Kids sogar im Nebel zurechtfinden. Und das alles unter Zeitdruck.

AdUnit urban-intext2

Bei der Premiere am späten Montagnachmittag benötigten Iyed (14), Hozeifa (16) und Serkan (16) rund 40 Minuten. Alles hat prima geklappt. Gerade noch rechtzeitig gelang es den drei jungen Leuten, den Hebel umzulegen und das Großkraftwerk zu fluten. Sie retteten damit Schwetzingen! Dabei ließen sie keinen Zweifel daran, dass das richtig Spaß gemacht habe. Iyed, Hozeifa und Serkan sprachen am Ende fast nur im Superlativ. Am liebsten würden sie gleich noch einen „Escaperoom“ bestreiten. So schnell seien 40 Minuten jedenfalls noch nie vergangen. Trickreich waren für sie übrigens der siebenfach versiegelte Schlüssel und die Lochkarte. Mehr darf leider nicht verraten werden.

Kurz bevor sie den Escaperoom sichtlich stolz verließen, erklärten sie das Rätselspiel zum Muss für alle Jugendliche in Schwetzingen. „Das ist echt super hier“, so Serkan. Nach diesen doch eher düsteren Monaten, so die städtische Jugendreferentin Andrea Kroll, sei das ein sehr willkommenes Event für Jugendliche.

AdUnit urban-intext3

Der Escaperoom im „Go in“, Kolpingstraße 2, ist noch bis einschließlich Freitag, 11. Juni, von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Die verpflichtende Anmeldung geht über Instagram (jugendarbeit_schwetzingen) oder WhatsApp. Anmelden können sich Einzelpersonen und Gruppen mit bis zu drei Jugendlichen. Selbstverständlich gelte im „Escaperoom“ die Maskenpflicht. Am Ende bekommen die drei schnellsten Retter oder Teams noch einen Einkaufsgutschein von Amazon.

AdUnit urban-intext4