HS Mannheim erstellt Youtube-Erklärvideos für jugendliche Straftäter

Region. "Erwischt?! Und jetzt?" Unter dem Motto hat die Hochschule Mannheim gemeinsam mit dem LKA Baden-Württemberg gleich mehrere Youtube-Videos entwickelt. Diese sollen jungen Beschuldigten und ihren Eltern über deren Rechte und den Ablauf eines Jugendstrafverfahrens informieren. So soll den jugendlichen Straftätern ein leicht verständlicher Leitfaden an die Hand gegeben werden, um sich im Paragrafen-Dschungel zurechtzufinden.

HS Mannheim und LKA mit Video-Projekt für jugendliche Straftäter

Denn junge Menschen, die straffällig geworden sind, haben seit 2019 ein umfassendes Auskunfts- und Informationsrecht über den Verlauf ihres Strafverfahrens. Bisher gab es allerdings lediglich ein schriftliches Merkblatt, das die Jugendlichen und ihre Eltern informieren sollte.

Um diese Inhalte nun zielgruppengerecht zu vermitteln, schloss das LKA Baden-Württemberg sich mit der Hochschule Mannheim zusammen. Ein Kooperationsvertrag wurde geschlossen – so konnten wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Anforderungen der Praxis kombiniert und gemeinsam sieben kurze Videos entwickelt werden. Diese stehen ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) zur Verfügung.

Die wissenschaftliche Leitung hatte in dem Projekt die Mannheimer Professorin für Rechtswissenschaft Ulla Törnig. Sie untersuchte seit dem Sommersemester 2019, wie die zielgruppengerechte Vermittlung gelingen kann. In Lern- und Forschungswerkstätten wurde schließlich ein Grundmodell für Erklärvideos von Studenten entwickelt. Dieses wurde in einer Feldstudie auf Praxistauglichkeit geprüft und anschließend weiterentwickelt.

HS Mannheim und LKA mit Youtube-Erklärvideos: Das Projekt "Erwischt?!" geht weiter

Die Erkenntnisse aus der Studie wurden in der Videoreihe „Erwischt?! Was jetzt…“ umgesetzt. Die sieben Kurzvideos thematisieren alle relevanten Informationen zum Jugendstrafverfahren in einfacher Form und Sprache und basieren inhaltlich auf dem Merkblatt des LKA.

Unter anderem werden die Fragen „Wie beginnt ein Ermittlungsverfahren?“, „Welche Rechte hast du, wenn du beschuldigt wirst?“ oder „Wie läuft eine Hauptverhandlung ab?“ beantwortet. Ein nächster Schritt der Entwickler wird dann die Übersetzung der Videos in verschiedene Sprachen sein.