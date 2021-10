„Ich habe keine Minute bereut“

„Corona hat uns vor gut anderthalb Jahren eiskalt erwischt und so gut wie alle unserer Aktivitäten und Vorhaben zunichte gemacht“, sagt die Vorsitzende der Naturfreunde Karin Pudack gleich zu Beginn ihres Jahresberichtes bei der Jahreshauptversammlung. Da auch das Bassermannhaus für alle Treffen geschlossen war, konnten keinerlei Zusammenkünfte stattfinden.

Ausfallen musste auch die angedachte Jubiläumsfeier zum Hundertjährigen des Ortsverbandes, der im Jahr 1920 im früheren Gasthaus „Zum Ochsen“ gegründet worden war. Die Kontakte, das Vereinsleben und persönlichen Begegnungen litten sehr. Schöne, abwechslungsreiche Wanderungen in netter, geselliger Runde in die Pfalz, Odenwald und den Schwarzwald sind aber in den letzten Jahren ohnehin zur Lieblingsbeschäftigung der Mitglieder geworden. Durch Krankheitsfälle und einen Überalterungsprozess sei es aber in den letzten Monaten leider noch nicht gelungen, diese Außenaktivitäten wieder aufzunehmen.

Die Geehrten 75 Jahre: Friedrich Müller. 70 Jahre: Waltraud Hohn. 50 Jahre: Martin Karrer und Stefan Steingassner. 40 Jahre: Christine Geiss und Rudi von Hein. 25 Jahre: Eva Maria Machner. rie

Der Kassenbericht von Schatzmeister Friedrich Müller war gründlich und lückenlos. Die Naturfreunde stehen wirtschaftlich auf gesunden Beinen. Die Kassenprüfer Rosi Horn und Arnold Kraft testierten ein vorbildliches Belegwesen. Die Entlastung des Gesamtvorstandes erfolgte einstimmig. Friedrich Müller hielt einen kleinen Vortrag, der auf die erfolgreiche und sehr wechselhafte einhundertjährige Geschichte des sozialdemokratisch und gewerkschaftsnah ausgerichteten Touristenvereins der Naturfreunde blickte.

Und dann stand er selbst im Mittelpunkt: Friedrich Müller ist schon seit 75 Jahren Naturfreund – davon 29 Jahre als Schatzmeister und zeitweise als Schriftführer und Beisitzer. „Mein Vater hat mich als Zwölfjähriger mitgenommen und es hat mir auf Anhieb gefallen“, erzählt er. Schnell wurde ich Jugendleiter und übernahm weitere ehrenamtliche Aufgaben. Mein Hobby Wandern, meine sozialdemokratische Ausrichtung und als Gewerkschafter kamen mir dabei entgegen. Ich habe keine Minute bereut.“

