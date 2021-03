Kreis. Zur Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes startet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises jetzt eine Online-Bürgerbeteiligung. Am Montag, 15. März, ging auf der Internetplattform des Kreises die Seite für Kreisbürger ans Netz, auf der sechs Wochen lang Vorschläge und Anregungen zum aktuellen Entwurf des Konzepts eingereicht werden können, aber auch einzelne Ideen für die Weiterentwicklung des Klimaschutzes im Kreis eingebracht werden sollen.

Um den Klimaschutz im Kreis weiter voranzutreiben, schreibt der Rhein-Neckar-Kreis sein Klimaschutzkonzept fort und verstärkt seine Aktivitäten erneut. Nachdem das Klimaschutzkonzept 2013 bis 2019 erfolgreich umgesetzt und die Ziele sogar übererfüllt werden konnten, setzt der Kreis mit der Fortschreibung neue Maßstäbe. Oberstes Ziel ist dabei die Erreichung einer klimaneutralen Verwaltung bis zum Jahr 2040. Aber auch außerhalb seines direkten Einflussbereiches möchte der Rhein-Neckar-Kreis nun verstärkt Verantwortung übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle.

Beim Eigenbetrieb begonnen

Im Jahr 2019 hat die Geschäftsstelle Klimaschutz beim Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA GmbH) das Konzept erstellt. Zahlreiche Abstimmungsprozesse und Workshops mit der Verwaltung und den politischen Gremien folgten. „Mit dem im Kreistag verabschiedeten Entwurf der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts liegt uns inzwischen ein konkreter Handlungsfahrplan für die kommenden Jahre vor, der entscheidend zum Erreichen unserer Klimaschutzziele beitragen wird“, unterstreicht Landrat Stefan Dallinger in der Mitteilung.

Im Rahmen einer Online-Beteiligung sollen nun auch die Einwohne-rinnen und Einwohner des Kreises miteinbezogen werden. Denn: „Um die Ziele zu erreichen, müssen alle Akteure an einem Strang ziehen“, so der Landrat, der auf eine breite Mitwirkung hofft. „Die Hinweise und Anregungen zum Klimaschutzkonzept und die darin enthaltenen Maßnahmen werden in die weitere Bearbeitung des Konzepts einfließen, verspricht er den Interessierten im ganzen Landkreis. zg

Info: Kreisbewohner können bis zum 26. April unter www.beteiligung-im-kreis.de mitmachen.