Ideen vieler Bürger sichten

Noch bis Montag, 26. April, läuft das Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts des Rhein-Neckar-Kreises. Über 300 Bürger sind dem Aufruf von Landrat Stefan Dallinger gefolgt und haben über die Online-Beteiligungsplattform www.beteiligung-im-kreis.de ihre Vorschläge und Ideen zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes eingebracht. Rund 800 Bewertungen und 250 Anregungen zum Klimaschutzkonzept wurden abgegeben – 170 Interessierte beteiligten sich darüber hinaus an der an-geschlossenen Umfrage.

Dallinger freut sich über die große Resonanz und bedankt sich bei allen, die sich die Zeit für dieses wichtige Zukunftsthema genommen haben. Er hofft, dass sich in den nächsten zwei Wochen noch weitere Kreiseinwohner beteiligen werden: „Ihre Meinung zählt! Nutzen Sie die Chance, sich aktiv einzubringen und kommentieren Sie unseren aktuellen Entwurf der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes“, so Dallinger und verspricht: „Alle Kommentare und Bewertungen werden sorgfältig gesichtet und können nach fachlicher Beurteilung in die weitere Bearbeitung einfließen“.

Nachdem das Klimaschutzkonzept 2013 bis 2019 erfolgreich umgesetzt und die Ziele übererfüllt werden konnten, will der Kreis mit der Fortschreibung neue Maßstäbe setzen. Oberstes Ziel ist dabei die Erreichung einer Klimaneutralen Verwaltung bis 2040. zg