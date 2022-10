Ideologiefreie Energiepolitik

Region. Beim Bezirkstag der Jungen Union (JU) Nordbaden stand neben der Neuwahl des Bezirksvorstandes die Beratung über die inhaltliche Ausrichtung des Bezirksverbandes im Mittelpunkt. Dem kommissarischen Vorsitzenden Frederik Hübl war es ein Anliegen, seinen Vorgänger Moritz Oppelt zu verabschieden. Oppelt vertritt seit letztem Jahr den Wahlkreis Rhein-Neckar als Abgeordneter im Deutschen Bundestag und wurde zum Bezirksvorsitzenden der CDU Nordbaden gewählt, woraufhin er sein Amt in der JU niedergelegt hatte. „Du hast den Bezirksverband über sieben Jahre mit viel Engagement und Herzblut geführt. Es ist Dein Verdienst, dass die JU Nordbaden inhaltlich, personell und organisatorisch so gut aufgestellt ist”, dankte ihm Hübl. Oppelt wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der JU Nordbaden ernannt.

Ein Jahr nach der Bundestagswahl fand Hübl klare Worte zur Zwischenbilanz der Ampel-Regierung in Berlin. „Wenn bei einer Ampel alle Lichter gleichzeitig leuchten, dann weiß niemand, wohin es geht. Bei der Koalition herrscht Planlosigkeit und Zerstrittenheit zwischen den Partnern. Politische Führung des Kanzlers ist Fehlanzeige”, so Hübl. Die Inflation belaste die Menschen im Land schwer und es drohe eine Rezession. Für den Umgang mit dieser Krise habe die Ampel kein schlüssiges Konzept. „Die Menschen müssen gezielt entlastet und auch die Mitte der Gesellschaft berücksichtigt werden”, sagt Hübl. Die Unternehmen benötigten dringend Unterstützungsmaßnahmen bei den steigenden Energiepreisen, sonst drohe eine Insolvenzwelle.

Bei den Wahlen wurde der 28-jährige Frederik Hübl aus Karlsruhe, der als Rechtsanwalt tätig ist, mit einem starken Ergebnis von 96,3 Prozent zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Mit Kim Oppelt aus Neckargemünd als Mitgliederreferentin, Nils Melkus aus Schwetzingen als Pressereferent und Adrian Kirsch aus Epfenbach als Beisitzer ist die JU Rhein-Neckar stark im Vorstand vertreten: „Ich freue mich sehr über die hervorragenden Ergebnisse unserer Kandidaten für den Bezirksvorstand. Die JU Rhein-Neckar hat eine starke Stimme in der JU Nordbaden“, erklärte der Kreisvorsitzende der JU Rhein-Neckar, Lance Neidig.

Gestärkt aus der Krise

Verabschiedet wurde ein Leitantrag „Gestärkt aus den Krisen – Deutschlands Erfolg nachhaltig sichern“. Die JU spricht sich darin für eine ideologiefreie Energiepolitik aus. Technologieoffenheit sei zentral. Deutschland brauche einen strategischen Mix aus verschiedenen Energieträgern in der Stromproduktion, der sich an den Kriterien Wirtschaftlichkeit, Unabhängigkeit, Netzstabilität sowie Umwelt- und Klimaschutz orientiere. Neben regenerativen Energien gehöre hierzu auch die Kernenergie, die zur grundlastfähigen Stromproduktion zu wettbewerbsfähigen Preisen beitragen könne. „Als JU fordern wir den Weiterbetrieb der drei bestehenden Kernkraftwerke über 2022 hinaus und mittelfristig den Wiedereinstieg in die Kernenergie“, so Neidig. zg