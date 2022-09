IG Metall ruft heute Mittag in Mannheim zum Warnstreik auf

Mannheim. Die IG Metall ruft heute in Mannheim zum Warnstreik auf. Betroffen sind konkret die Beschäftigten von Südkabel. Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft sind die Beschäftigten der Früh- und Normalschicht aufgerufen, die Arbeit ab 13 Uhr niederzulegen. Auch die Beschäftigten der Spät- und Nachtschicht sollen ihre Arbeit eine Stunde früher beenden. Um 13.15 Uhr startet in der Rhenaniastraße, gegenüber der Firma Südkabel, eine Kundgebung.

Zu den Hintergründen dieses Warnstreiks erklärt die IG Metall, die Südkabel GmbH habe zum 31.12.2020 die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband beendet und damit Tarifflucht begangen. Verhandlungen mit der IG Metall seien im April 2021 gescheitert, obwohl es auch um Beiträge der Beschäftigten gegangen sei. Die Forderung der IG Metall bei Südkabel lautet, die volle Tarifbindung der Metall- und Elektroindustrie durch Anerkennung der Tarifverträge wiederherzustellen. Dieser Forderung soll mit dem Warnstreik Nachdruck verliehen werden.

Die Anschuldigungen der Gewerkschaft IG Metall lasten derweil schwer auf Südkabel. So heißt es in der Mitteilung weiter, das Mannheimer Unternehmen versuche bereits, die Arbeitsbedingungen neu eingestellter Mitarbeiter arbeitsvertraglich zu verschlechtern. Ein erster Warnstreik am 13.07.2022 habe außerdem nicht zum Einlenken des Unternehmens geführt, weswegen die Beschäftigten weiter Druck aufbauen wollen. Die IG Metall erwartet ca. 80 - 100 Beschäftigte.