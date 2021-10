Ignatz sorgt für Chaos und Sperrungen in Schwetzingen

Schwetzingen. Auch wenn das Sturmtief Ignatz in Schwetzingen keine schlimmeren Spuren hinterlassen hat und niemand verletzt wurde, ist das erste Herbstunwetter des Jahres auch nicht ganz spurlos an der Stadt vorübergezogen.

So musste die Zähringerstraße in der Stadtmitte für etwa zweieinhalb Stunden wegen eines Baumes gesperrt werden, da dieser umzufallen oder große Äste zu verlieren drohte. Am Vormittag war bereits ein Ast abgebrochen und auf die Grünanlage in Richtung Schlossgarten gefallen, woraufhin eine Anwohnerin die Einsatzkräfte informierte. Diese stellten vor Ort fest, dass der Baum wegen der starken Windböen geborsten war.

Zwei Autos standen im direkten Umfeld des instabilen Baums. Eines davon entfernte der Fahrer selbst, ein anderes musste per Abschleppdienst versetzt werden, „natürlich nicht auf Kosten des Halters“, wie Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel vor Ort versicherte.

Die Schlossverwaltung, in deren Zuständigkeit die Bäume auf dieser Seite der Zähringerstraße fallen, beauftragte eine Gartenbaufirma damit, den Baum entsprechend zuzuschneiden, um weitere Gefahren zu vermeiden. „Die Fachleute haben die angegriffenen Teile des Stamms entfernt, also die, die von der Spaltung betroffen waren. Der Rest des Baums steht noch“, erklärte Feuerwehrkommandant Walter Leschinski, der bis zum Ende des Einsatzes vor Ort war. Ob und inwiefern der Baum weitere Behandlung benötige, müsse sich in nächster Zeit herausstellen. Die Straße wurde gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben.

Auch im Schlossgarten selbst hat das Sturmtief teilweise schwere Schäden an einzelnen Bäumen verursacht. Deshalb muss der Schlossgarten bis auf Weiteres gesperrt werden, wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, am Donnerstag mitteilten. Das für den Abend geplante Konzert der SWR-Festspiele im Schlosstheater konnte jedoch stattfinden.

„Wir haben beträchtliche Schäden an der nördlichen Treillage zu vermelden, große Astbrüche und außerdem einen gespaltenen Kastanienbaum an der Zähringer Straße“, sagt Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. „Wir sind gerade dabei, die Sturmschäden zu erfassen. Wir haben uns wegen der Unfallgefahr, die durch Ast- und Baumbruch droht, für eine vorübergehende Sperrung des Schlossgartens entschieden.“

Nun müssten die Gartenfachleute überprüfen, welche Schäden entstanden sind, bevor die Wege wieder freigegeben werden können. Daher wird die Sperrung aufrechterhalten, bis alle notwendigen Maßnahmen abgeschlossen sind.