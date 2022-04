Ihre Fische sind einfach top

„To go“ – zum Mitnehmen – war auch dieses Mal die Devise beim Karfreitagsfischessen des Angelsportvereins (ASV) Schwetzingen in seinem Vereinsheim in der Grenzhöfer Straße. Viele Schwetzinger nutzten das Angebot der Petrijünger.

Zander- und Seelachsfilet mit hausgemachtem Kartoffelsalat stand auf der Speisekarte und lockte unzählige Fisch-Feinschmecker an. Schon ab 11 Uhr füllte sich der große Saal im Vereinshaus zusehends und es entstanden erste Warteschlangen. Um diese Zeit liefen die Fritteusen auf Hochtouren und die beiden ASV-Fischbäcker Marco Hartmann und Marko Rieder hatten alle Hände voll zu tun. Eine halbe Stunde zuvor war auch schon der Fahrdienst unterwegs, denn die bestellten Fischspezialitäten wurden auf Wunsch sogar ausgeliefert. „Ein spezieller Service für unsere älteren Mitbürger, die uns sehr dankbar dafür sind und auch regen Gebrauch davon machen“, erklärte Heiko Geyer, der die Bestelllisten verwaltete. „Beim Direktverkauf sind wir inzwischen zu Mitnahmespezialisten geworden“, so der Vorsitzende Markus Strube in Bezug auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr. Neben Abständen und Masken wurde ein „Kreisverkehr“ aufgebaut, damit sich niemand begegnet. Auf einiges hätte man nach den letzten Lockerungen auch verzichten können. „Aber angesichts des heutigen Ansturms sind wir froh, dass wir keinerlei Risiko eingegangen sind“, so Strube. Mit seinem Vertreter Torsten Hetterling und Schatzmeister Jürgen Bruckbauer bildete er das Bedienungsteam an der Theke.

Nur lobende Worte über den wunderbaren Geschmack und die hohe Qualität der Fische war von den Kunden aus der Warteschlange zu hören. „Der Fisch schmeckt so vorzüglich und ist ganz frisch, da warte ich gerne ein paar Minuten“, sagte Roland Schneider aus Schwetzingen. „Alle Jahre wieder“ kommen die Stammkunden Donatello Liccione und Willi Langbein aus Oftersheim und dem Grenzhof zum ASV. Auch sie schätzen die Kochkünste der Angler, die mit einer raffinierten Gewürz- und Kräutermischung Fischsud und Panade zubereiten.

Auch der hausgemachte Kartoffelsalat beweist Extraklasse. Markus Strube lobt hierbei Geli Bruckbauer und ihr Team ganz besonders. Das „Anmachen“ des Salates ist dabei das eine Geheimnis, das andere besteht aus den verwendeten Kartoffeln: Hier wird seit Jahrzehnten auf eine ganz bestimmte festkochende Sorte gesetzt. Zwei Zentner davon wurden verarbeitet, verriet Geli Bruckbauer. rie