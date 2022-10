Im Advent das Glück herausfordern

Der Lions Club (LC) Schwetzingen wird mit einer bislang nie dagewesen Aktion auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt aufwarten. Der LC wird sein neues Glücksrad der Öffentlichkeit präsentieren. Das Rad wurde extra für die „Löwen“ angefertigt. Es wird die Tombola mit dem dazugehörigen Losverkauf ab diesem Jahr ersetzen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt der aktuelle Präsident Wolfgang Klein. Eine Arbeitsgruppe des Lions Clubs unter der Federführung des Notars Walter Büttner überlegte, was ein zeitgemäßes Instrument sein könnte, um Gewinne in attraktiver Form zu verlosen. Da kam ihm und seinen Mitstreitern das Glücksrad in den Sinn. „Mit dem Spiel am Glücksrad unterstützen die Teilnehmer dann die Hilfebedürftigen in unserer Gesellschaft“, betont Büttner.

Tolle Hauptgewinne im Angebot

Schick in den Farben des Service-Clubs: Das Lions-Glücksrad. © Lions

600 Gewinne im Gesamtwert von 20 000 Euro gibt es. Darunter vier Hauptgewinne im Wert von je 250 Euro. Diese werden alle in Form der Kurfürstenkarte des Stadtmarketings Schwetzingen ausbezahlt. „Damit unterstützen wir Lions neben den Bedürftigen gerade auch die örtlichen Geschäfte“, sagt Walter Büttner. In 80 Geschäften der Stadt ist die Kurfürstenkarte einlösbar. „Eigentlich erhält jeder Teilnehmer einen Gewinn. Es gibt keine Nieten“, sagt Büttner. Sollte nämlich ein Spieler leer ausgehen, bekommt er zwei Glühweine von namhaften pfälzischen Winzern oder einen Lions-Stofflöwen im Wert von zehn Euro. zg