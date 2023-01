Im Chor mitsingen

Der gemischte Schwetzinger Chor „Alive Vocals“ startet wieder durch und sucht dabei Unterstützung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Chorprobe unter der Leitung von Barbara Unseld startet am Mittwoch, 11. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr im Bassermann-Vereinshaus, Marstallstraße 51 in Schwetzingen. Dieses Jahr sollen sie wieder erklingen: der traditionelle Liederabend „Frühlingsstimmen“ mit Gastchören aus der Region am Samstag, 11. März, um 19 Uhr im Schwetzinger Lutherhaus. „Haben Sie Lust einmal mitzusingen? Mögen Sie Lieder aus Pop, Filmmusik und Musical?“, fragen die „Alive Vocals“ und laden Sänger in allen Stimmlagen zum Mitmachen ein. Besonders bei den Männerstimmen würde eine Verstärkung noch guttun, so der Chor. Eine Schnuppereinheit ist bereits an diesem Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr im Bassermannvereinshaus möglich.

Nähere Infos erteilt die Vorsitzende Andrea Wilhelm unter der Nummer 06202/1 01 98 und E-Mail: info@alive-vocals.de. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Chores unter „AliveVocalsSchwetzingen“ oder unter www.alive-vocals.de. zg