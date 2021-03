Erinnerung verklärt und je mehr Lebensjahre zusammenkommen, umso häufiger sieht man vergangene Ereignisse in einem besonderen Licht. Dies gilt für Familie, Beruf und Freunde ebenso wie für das „große“ Weltgeschehen. Manch einer betrachtet die heutige Zeit schon mal mit den Augen des Pfälzer Philosophen „Chako“ Habekost und seinem „Frieher hots des net gewwe“. Einen ungetrübteren Blick auf die Vergangenheit gibt es allabendlich im Fernsehen mit der „Tagesschau vor 20 Jahren“. Im Originalformat sind auf ARD alpha die Geschehnisse von damals zu verfolgen. Und siehe da, so viel hat sich in all den Jahren nicht geändert. Corona ist zwar derzeit das alles überstrahlende Megathema, aber auch 2001 gab es einen Krisenstab von Bund und Ländern mit Streit über Zuständigkeiten und Kostenverteilung: Die Maul- und Klauenseuche hielt in Atem. Viehtransporte wurden verboten, Existenzen gefährdet. Der bayerische Ministerpräsident als Wortführer hieß Stoiber, er stand Kanzler Schröder gegenüber. Es gab einen Untersuchungsausschuss zu einer CDU-Spendenaffäre, Verteidigungsminister Scharping sprach in Washington über einen Nato-Raketenschirm und die von den USA geforderte Kostenbeteiligung der Europäer. Albanische Rebellen wüteten in Mazedonien und der Kosovo rückte ins Rampenlicht. Während die ARD die Rechte an der Fußball-WM 2002 für 750 Millionen D-Mark von der Kirch-Gruppe kaufte, wurde der Reemtsma-Entführer Thomas Drach zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. 20 Millionen aus dem Lösegeld waren nicht aufgetaucht. Einige Personen sind in der Versenkung verschwunden und Staaten wie Jugoslawien gibt es nicht mehr. Manches taucht im Hamsterrad der Zeit aber immer wieder auf, Seuchen und andere Katastrophen oder Verbrecher wie Thomas Drach. Der hat nach seiner Haftentlassung gleich mehrere Geldtransporter überfallen und wurde vor Kurzem in den Niederlanden erneut gefasst.

AdUnit urban-intext1

„Und nun zum Wetter: Tiefdruckgebiet mit Regen, trüb und Temperaturen zwischen 10 bis 13, im Süden bis 15 Grad“. Eigentlich müsste Chako jetzt sagen „frieher hots des doch alles gewwe“.