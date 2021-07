Im Legoland mit den Ninja-Helden Geburtstag feiern

Bunte Fabelwesen, virtuelle Abenteuer und aufregende Lego-Events erwarten die Gäste in dieser Saison im Legoland Deutschland im bayerischen Günzburg. Diese wurden auf der Pressekonferenz vorgestellt.

Für kreative Baumeister hat das Freizeitparadies gemeinsam mit der Lego-Gruppe zum Beispiel einen neuen Lieblingsort geschaffen: „Rebuild the World – Planet Legoland“. In diesem Kreativ-Zentrum stehen den Familien tausende der bunten Steine zur Verfügung, die diese zu inspirierenden Bauwerken zusammensetzen können. Die Liebhaber der Ninja-Helden haben in diesem Jahr allen Grund zum Feiern: Es gibt sie seit zehn Jahren im Park. Das wird mit einer actionreichen Show im Sommer gefeiert. Aber auch Klassiker und ein musikalisches Highlight gehören zum Programm. So herrscht am ersten September-Wochenende (3. bis 5. September) Festivalstimmung im Park: Beim „Lego Vidiyo Musicfest“ heizt DJ L.L.A.M.A. innerhalb seiner Welttournee den Gästen ein und kommt nicht alleine. Das Geheimnis um den Stargast wird aber erst im Laufe des Sommers gelüftet. Beliebte Event-Klassiker wie die „Langen Nächte“ (Ende Juli und August) mit tollem Feuerwerk und die „Halloween Weeks“ werden auch diese Saison wieder die Besucher verzaubern und nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Die Ninja-Helden Kai, LLoyd und Nya freuen sich auf das große Ninjago-Jubiläum. Na, wer mag die Crew treffen? © Legoland Deutschland Resort

Wir haben die Neuheiten zusammengefasst.

Lego Mythica: Der neue 4-D-Film Lego Mythica lädt zum Fliegen mit sagenumwobenen Fabeltieren ein. In den Lego Studios folgen die Gäste der Geschichte des mutigen kleinen Alicorns Bobs, das sich zu einem Abenteuer in einer noch unbekannten Welt aufmacht – mit verzauberten Wäldern, tosenden Meeren, verborgenen Höhlen, Feuer und Eis. Das spannende Filmabenteuer geht außerhalb der Kinowände im Miniland weiter: Dort können die Gäste die mythischen Wesen inmitten der Landschaften suchen und sie mit einem digitalen Feature in der Legoland-App auf dem Handy vor ihren Augen zum Leben erwecken.

Lego-Ninjago-Jubiläumswochen: Auch die Ninja-Helden von Lego Ninjago lassen Wirklichkeit und virtuelle Erlebnisse verschmelzen: Im Juli und August feiern sie im Park ihren zehnten Geburtstag zum einen mit einer actionreichen, multimedialen Sommershow auf der Arena Bühne und zum anderen mit einer abenteuerlichen Augmented-Reality Ninja Mission (#BENINJA), bei der die Besucher auf der Suche nach dem goldenen Amulett von Meister Wu spannende Aufgaben bewältigen. Natürlich darf ein „Meet & Greet“ mit den Ninja-Helden Kai, Lloyd und Nya in der Lego Ninjagoworld nicht fehlen.

„Rebuild the World – Planet Legoland“: Neben den vielen Lego.Kunstwerken, die es im Miniland und im gesamten Resort zu bestaunen gibt, können kleine und große Gäste zukünftig selbst der Fantasie freien Lauf lassen. Neben verschiedenen anderen „Bauplätzen“ im Park, sind der eigenen Baukunst im neuen Kreativ-Zentrum „Rebuild the World – Planet Legoland“ keine Grenzen gesetzt. An fünf liebevoll gestalteten Bautischen können eigene Modelle erschaffen und diese auf einer riesigen, aus 200 000 Legosteinen erbauten Weltkugel platziert werden.

Im Park und im Feriendorf gilt ein umfangreiches Hygienekonzept, das sowohl die in Bayern geltenden Corona-Regeln wie auch Legoland-spezifische Maßnahmen beinhaltet. Die Anzahl an Besuchern im Park ist begrenzt, weshalb Tagestickets ausschließlich online und datiert erworben werden können. Inhaber von undatierten Tickets oder Jahreskarten benötigeneine Vorab-Reservierung des Besuchstags. bbm/kaba