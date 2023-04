Der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen unter der Leitung von Bezirkskantor Detlev Helmer hat am Ostersonntag ein ausgiebiges Programm in Schwetzingen absolviert: Um 6 Uhr morgens spielte das Ensemble der evangelischen Kirchengemeinde zur Auferstehungsfeier im Melanchthon-Haus, anschließend um 7.30 Uhr zur Andacht mit Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen auf dem Friedhof und schließlich um 11 Uhr noch beim großen Festgottesdienst mit Abendmahl in der Stadtkirche mit Pfarrer Steffen Groß. Am frühen Morgen des Ostersonntags beim Auftritt auf dem Friedhof habe der Himmel eine geheimnisvolle Wolkenformation gezeigt, schickte uns Bernd Kappenstein dieses Bild, für das er den Spruch von Friedrich von Bodelschwingh passend fand: „Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht.“ / vw

