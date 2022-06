Im Rausch des Meeres

Julija Usoniene wurde in Templin in der ehemaligen DDR geboren, wuchs in Litauen auf und kam als junge Künstlerin nach dem Studium der Kunstwissenschaft an der Universität Kaunas 2020 nach Deutschland zurück. Ihre Leidenschaft zum Malen begann in der frühen Kindheit und nimmt seitdem einen Großteil ihres Lebens ein. Eine einjährige Auszeit auf der spanischen Insel Fuerteventura förderte die künstlerische Selbstverwirklichung.

„Was meine Kunst am meisten inspiriert, ist das Meer. Ich fühle mich schon immer dem Element Wasser verbunden und glaube an die heilende und beruhigende Wirkung des Wassers“, sagt Usoniene. In ihren Arbeiten versucht sie Gefühle der Harmonie, des Wohlbefindens und der Stille einzufangen und wiederzugeben, die uns Menschen umgeben, wenn wir im Sommer am Meer sind. Davon können sich am Samstag, 11. Juni, die Besucher der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, überzeugen. Dort stellt Usoniene unter dem Titel „Bilder vom Meer“ bis 27. August aus. Die Vernissage ist von 16 bis 18 Uhr. Die Künstlerin arbeitet hauptsächlich mit Ölfarben, aber verzichtet nicht auf andere Materialien oder auf Experimente. In ihrem Studio kreiert sie träumerische Seestücke und Landschaften, die nun erstmals in einer Ausstellung gezeigt werden. So kann jeder ein kleines Stück Meer mit nach Hause nehmen.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der VHS besucht werden. Am Wochenende nach vorheriger Vereinbarung.

