Im Schlossgade uff der Jagd

Hallo, des is unser Rase! – So oder so ähnlich werd der gude Monn am Samsdag zu de Besucher in unserm schäne Gade mid de schäne Blume gsaad hawe. Un mid rechd, denn uff der Oidriddskad schdehd a nirgens zu lese, dass ma a in dem Rase un in de Blume-Rabadde drinn rum dabbe derf.

A wenn es noch so juggd ä schänes Bild mid dem Abfodografierabarad oder dem Händi zu mache, do verschdehe mir kän Schpaß, do gibds a nix zu lache.

Moi Fraa un a isch hawe die Gschichd vun der weiß gschdrischenne Pargbong aus beobachd un gegugd was der Pargweschder do driwe im Schadde vun dem Boom do machd. Jedzerd wisse mirs. Er gugd noch denne Leid, die wo vielleichd ned wisse Bescheid, dass ma schä uff de Gadeweg bleiwe muss. S’is jo a alles schäh un ordendlich hergerichd, awer monsche Besuchersleid des äfach ned fischd.

Also ihr liewe Besucher vun unserm schäne Gade, dengd dro des is kä Negarwies, do dud in liewer Uffbasser uff eich wade.

Ma schdaund üwer die Blüdebrachd un seschd a gugge mol wie schäh die Gerdner des mid Liebe mache, also, uff de Weg bleiwe, un machd kä Bosse donn konn der Monn mid der Drohdesel a wider lache.