Im Schwetzinger Rathaus gilt 3 G

Schwetzingen. Aufgrund der aktuell sich verschärfenden Corona-Situation passt nun auch das Rathaus in Schwetzingen mit seinen städtischen Dienststellen die Regeln für Besuchende an. Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, gilt dann die 3G-Regel, heißt es in einer Pressemitteilung. Das bedeutet, dass Bürger bei einem Termin in der Stadtverwaltung einen Nachweis über den Geimpft- oder Genesen Status vorlegen müssen. Nicht-Geimpfte Personen müssen dann einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen, wobei ein Antigen-Schnelltest ausreichend ist. Diese Regelung gilt auch in den Außenstellen wie der Tourist-Information, im Generationenbüro und im Integrationszentrum.

In der Stadtbibliothek gilt bereits seit 17. November die 2G-Regel (wir berichteten). Hier erhalten nur Geimpfte und Genesene Einlass. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis fünf Jahre, Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen sowie Berufsschulen (Nachweis durch Schülerausweis) bis einschließlich 17 Jahre.

Medien können ohne Nachweis in die Rückgabebox geworfen werden. Es gibt weiterhin den Abholservice auch ohne Nachweis.