Schwetzingen/Heidelberg. Nur ein paar hundert Meter von Bundesstraße, Autobahn und den ehemaligen Ami-Kasernen entfernt ist es wie ein Ausflug in die ländliche Idylle eines anderen Jahrhunderts, wenn man zwischen Pferdekoppel und heimeliger Wohnatmosphäre durch den Pleikartsförsterhof zwischen Heidelberg und Schwetzingen schlendert und ganz am Ende bei Klaus Gassmann klingelt. Der Musiker und Show-Initiator (Sweet Soul Music) hat sich hier einen Traum verwirklicht, einen Sound-Himmel geschaffen. Sound Heaven nennt er sein Hi-Fi-Studio, das nur ausgesuchte Hersteller aus Deutschland, Asien, Italien und den USA bestücken.

Wie kommt es, dass Sie mit 72 ein neues Geschäft aufmachen?

Klaus Gassmann: Es hat mich einfach gereizt, etwas Neues zu machen. Wir haben am 6. März 2020 im Prinzregententheater in München unser letztes Tourkonzert gespielt, seither ging nichts mehr, auch unsere Tournee durch Schweden und Dänemark mussten wir absagen. Zu Hause sitzen und nichts tun, ist nicht meine Sache. Ich bin schon immer großer HiFi-Fan, gehe seit Jahrzehnten auf die wichtigen HiFi-Messen und lese alle Gerätekritiken in den einschlägigen Foren und Zeitschriften. Aber es gibt nur sehr wenige Orte, an denen man die Lautsprecher und Geräte in einer Wohnzimmeratmosphäre live hören und fühlen kann, da sehe ich ein großes Marktpotenzial. Viele Menschen, die diese Unterschiede hören können, wissen nicht, wo und aus welchen Teilen sie ihre ideale Anlage zusammenstellen können. Dabei kann ich ihnen helfen und hier im Sound Heaven können sie ihre Musik mitbringen und erleben, wie sie sich auf einer High-End-Anlage anhört.

Wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich größere und kleinere Hörner, die weiß, schwarz oder bunt lackiert sind?

Gassmann: Ich stehe jetzt seit den 1960er Jahren auf der Bühne und beschäftige mich seit gut 40 Jahren mit der HiFi-Welt. Aber das, was die Firma Avantgarde Acoustic in Reichenbach im Lautertal produziert, ist das Beste, was ich kenne. Die Manufaktur aus dem Odenwald hat sich auf Hornlautsprecher konzentriert und ist damit inzwischen Weltmarktführer. In ganze Asien und in Amerika leisten sich Musikfans ihre Anlagen, weil sie jeden Ton klar und mit der letzten Feinheit in den Raum stellen. Hinzu kommt, dass die Anlagen selbst wie Kunstwerke ein Loft oder eine entsprechende Wohnung bereichern oder zum Mittelpunkt eines Musikzimmers eines Musikfreaks werden, der eigentlich nur eins braucht: seinen perfekten Sound.

Sie sind ja Referenzhändler von Avantgarde Acoustic, was heißt das?

Gassmann: Deutschlandweit sind nur bei mir alle Lautsprechermodelle von Avantgarde Acoustic zu sehen und vor allem zu hören. Sie sind alle an entsprechende Anlagen angeschlossen und können im Vergleich per Tablet von mir angesteuert werden. Wir haben hier alles audiophil verkabelt, sodass die feinen Unterschiede deutlich zu hören sind. Zudem biete ich hier Röhrenverstärker von der Firma VTL aus USA und von Westend Audio aus Deutschland – die klingen einfach musikalischer als Transistorverstärker – High Resolution Streaming-Geräte, die Aufnahmen in Studioqualität wiedergeben und wunderbare Plattenspieler von Clearaudio aus der Nähe von Würzburg sowie von Gold Note aus Italien an. Das sind die Topmarken auf ihrem Gebiet und harmonieren super mit den Hornlautsprechern. Mein Anliegen ist, den Konzertsaal in das Wohnzimmer der Menschen zu bringen, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Wer sich beraten lässt, kann seine Schallplatten mitbringen, die kommen in ein spezielles Waschgerät – da kann man dann regelrecht hören, dass der ganze Dreck aus den Rillen raus und die Aufnahme wieder klar zu hören ist. Schließlich will der Kunde ja wissen, ob die Musik, die er hört, gut rüberkommt.

Wie funktioniert das hier mit der Beratung?

Gassmann: Es geht nur mit Terminvereinbarung. Schließlich will ich mir Zeit nehmen, um die optimale Lösung zu finden und verschiedene Möglichkeiten aufzeigen zu können. Auch ein Besuch zu Hause ist meist sehr sinnvoll, um die Gerätekombination auch auf den Raum abstimmen zu können. Dass wir dann noch ganz verschiedene Farben und Ausführungen anbieten, begeistert auch den vielleicht nicht so technikaffinen Teil der Familie.

Hier im Sound Heaven ist aber auch viel von Sweet Soul Music zu sehen?

Gassmann: Alle unsere Studioaufnahmen oder Livemitschnitte wurden auf Avantgarde Acoustic Hornlautsprecher abgespielt, bevor sie auf Vinyl oder CD gepresst wurden. Und ich bleibe ja der Kopf der Show-Touren. Die Aretha-Franklin-Tour „Respect“ werden wir nach der Pandemie fortsetzen. Es gibt ein neues Projekt „Women in Blues“ mit einer kleinen Band für die nicht so großen Bühnen im Land und ich hatte ja auch schon eine Musical gecastet, bevor es zur Corona-Zwangspause kam, das hole ich mit Sicherheit auch wieder aus der Schublade, wenn ich sehe, wie es nach der Pandemie live weitergeht. Die Veranstalteranfragen für unsere Shows kommen jetzt wieder häufiger bei uns an, viele machen schon Termine für die Jahre 2022 und 2023, aber auch für diesen Sommer gibt es doch einige Städte, die mutig sind (Termine auf www.sweetsoulmusic.de). Hoffentlich geht’s bald wieder so richtig los.

Info: Kontakt über Telefon 06221/7 96 95 30 oder per E-Mail auf info@sound-heaven.de