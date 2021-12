Im Zeichen der Musik

„Tochter Zion, freue dich“, dieses schöne und vertraute Kirchenlied zur Adventszeit prägt den Gottesdienst am vierten Adventssonntag (19. Dezember) um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mitgestaltet vom Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer erklingen dieses und andere bekannte Lieder zur Adventszeit. Liturgie und Predigt werden von Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen gehalten.

Diese Regeln gelten

Die Entschärfung der 2Gplus-Regel durch die Landesregierung gilt auch für die Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde: Wer geboostert ist, benötigt keinen Test mehr. Das gleiche gilt für Menschen, seit deren zweiter Impfung oder Genesung weniger als sechs Monate vergangen sind. Die Testpflicht gilt nur noch für Menschen, die zwar doppelt geimpft sind, deren zweite Impfung aber mehr als sechs Monate zurückliegt, und für Genesene, deren Erkrankung mehr als sechs Monate zurückliegt und die nicht zusätzlich geimpft sind.

Alle geimpften oder genesenen Besucher müssen entsprechende Nachweise mitbringen, außerdem einen Lichtbildausweis. Ausnahmen: Für Schüler reicht der Schülerausweis, Kindergartenkinder brauchen keinen Nachweis. zg

Info: Anmeldung ist möglich unter www.ekischwetzingen.de