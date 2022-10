Imagefilm fürs jüngere Publikum

Das dritte und finale Wochenende des Schwetzinger Mozartfestes startet am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Rokokotheater mit dem Auftritt des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim. Sinfonien von Joseph Haydn und Mozart umrahmen das Concerto da camera für Violine (Solist Ivan Zenaty) und Streichorchester, Klavier und Schlagzeug von Bohuslav Martinü. Dirigiert wird das Orchester von Douglas Bostock.

Am Samstag, 8. Oktober, kommt das bereits in Schwetzingen bekannte Eliot Quartett um 19.30 Uhr in den Jagdsaal und bringt neben Werken von Mozart und César Franck eine Uraufführung des Komponisten Detlev Müller-Siemens mit dem Klarinettisten Nikolaus Friedrich an seiner Bassettklarinette zur Aufführung. Es ist eine Auftragskomposition der Mozartgesellschaft

Die Pianistin Anna Gourari setzt am Sonntag, 9. Oktober, um 11 Uhr mit einer Matinee im Jagdsaal den Schlusspunkt unter das diesjährige Mozartfest. Ein außergewöhnliches Programm mit Werken von Mozart, Chopin und 24 Preludes von Alexander Skrjabin dürfte spannend werden.

Karten gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2.