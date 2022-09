Immanuel-Kant-Preis für Birgit Kelle: Gendern versus Frauenrechte

Schwetzingen AdUnit Mobile_Pos2 AdUnit Content_1 Die Initiative „Aufbruch 2016“ kämpft für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Bürgerrechte im Sinne der Aufklärung und der kritischen Philosophie Immanuel Kants, der für die menschliche Verpflichtung gegenüber Freiheit und Vernunft den Leitspruch prägte: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ Auf dieser ideellen Grundlage hat sie 2018 den Immanuel-Kant-Preis gestiftet für Menschen, die sich für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. Birgit Kelle ist die fünfte Preisträgerin, der von der Bürgerinitiative mit dieser Auszeichnung geehrt wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Birgit Kelle ist zu Gast in Schwetzingen. © Pukall Fotografie Studios/dpa

Birgit Kelle, 1975 geboren in Rumänien war ab 2005 Herausgeberin der christlich orientierten Monatszeitschrift Vers 1 und führte diese bis 2007. Seither schreibt sie für verschiedene Zeitungen und ist auch häufig Gast in Fernsehsendungen. 2020 gehörte sie zu den Erstunterzeichnern des Appells für freie Debattenräume. „In ihrer publizistischen Tätigkeit kritisiert Kelle von Anfang an feministische Autorinnen für die Tendenz, Frau als hilflose Opfer darzustellen und damit Aufmerksamkeit und Erfolg zu suchen. Sie tritt dafür ein, dass Frauen sich statt für ein Leben mit Karriere und Kindern auch für ein traditionelles Familienleben entscheiden dürfen. Darüber hinaus setzt sie sich für die traditionelle Familie ein, da nur diese eine relevante Stütze der Gesellschaft sein könne“, schreibt die Bürgerinitiative.

Von Widersprüchlichkeiten

In ihrem Buch „Gendergaga – wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will“ greife sie nach ihrem Bestseller „Dann mach doch die Bluse zu“ den Gender-Irrsinn an und führe ihn auf eifrige Aktivistinnen zurück, die an jeder Ecke Diskriminierung wittern würden. Sie kämpfe dabei wie in vielen anderen Veröffentlichungen für alle Bürger, denen der gesunde Menschenverstand noch nicht abhandengekommen sei und die ihr Geschlecht ohne einen Stuhlkreis bestimmen könnten. Aus gegebenem Anlass habe sich Kelle 2021 mit Behandlungen von Kindern, die ihr Geschlecht ändern wollen, beschäftigt. Vehement verurteilte sie das Verbot therapeutischer Beratung, die in diesem Fall dringend notwendig sei. Nachdenklich müsse machen, dass 80 Prozent der Betroffenen Mädchen seien. „In der Pandemiehysterie profilierte sich Kelle als Gegnerin der unsinnigen politischen Maßnahmen und als Impfskeptikerin, deren Bedenken inzwischen weitgehend bestätigt sind“, heißt es weiter. Sie störe sich auch daran, dass auf der Seite der Gender-Politik die Bevölkerung mit Redeverboten, Sprachvorschriften und der Forderung nach immer neuen Rechten für frei erfundene Geschlechter gegängelt werde, während auf der anderen Seite das politische Establishment beide Augen vor der Bedrohung etablierter Frauenrechte durch die Zuwanderung von Migranten aus patriarchalischen Kulturen verschließt.

Die Verleihung des Immanuel-Kant-Preises findet an diesem Donnerstag, 22. September, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Xia-Garden“, Ketscher Landstraße 11 in Schwetzingen statt. Birgit Kelle wird bei der Initiative Aufbruch dazu einen Vortrag über „Migrationspolitik als Gefahr für Frauenrechte“ halten.