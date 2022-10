Das Team von „der Ohrladen“ in der Carl-Theodor-Straße 15 in Schwetzingen hat allen Grund zum Feiern: Mit Leidenschaft, Mut und Zukunftsvisionen betreibt Hörakustikmeister und Geschäftsführer Jens Beiler mit seinen Mitarbeitenden seit 15 Jahren erfolgreich sein Geschäft in der Spargelstadt sowie eine weitere Filiale in der Karlsruher Straße 11 in Hockenheim. „Wir verfügen über neueste Beratungs-, Hör- und Messtechniken und bieten unseren Kunden immer das modernste Anpassverfahren, um eine hohe Qualität der individuellen Anpassung zu gewährleisten – immer am Puls der Zeit“, verdeutlicht Jens Beiler. Die Nähe zum Kunden in Form von gründlichen Bedarfsanalysen, sorgfältigen, individuellen Anpassungen der Hörsysteme und fachliches Know-how durch stetige Weiterbildung sowie persönliche Betreuung und gewissenhafte Nachsorge gehören zu den Grundpfeilern des Unternehmenserfolgs.

Anlässlich des Geburtstags gibt es nicht nur tolle Rabattaktionen rund um Hörgeräte und Zubehör, sondern auch ein Gewinnspiel. Hierbei können Teilnehmende einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro, Karten für den Eishockey-Bundesligisten Adler Mannheim und ein Hörbuch gewinnen. Der Aktionszeitraum dauert noch bis 31. Oktober an, Details zum Gewinnspiel gibt es bei „der Ohrladen“.