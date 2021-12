Impfaktion an der Schimper-Schule lockt viele Interessierte an

Dr. Thomas Bornemann erhielt von den Kollegen seiner Gemeinschaftspraxis einen Tag frei, um mit seiner Mitarbeiterin Stefanie Hegger in der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) die in der Praxis angesparten Biontech-Impfdosen zu verimpfen. Eigentlich ist Bornemann Facharzt für Chirurgie und arbeitet im MVZ in Mannheim. „Aber wir impfen seit geraumer Zeit noch zusätzlich, um einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Ich sehe das als unsere Aufgabe“, berichtet Bornemann.

„Wir wollen mit dem kleinen Piks dazu beitragen, dass ein geschütztes Weihnachtsfest möglich ist“, ergänzt die medizinische Fachangestellte Hegger. Dem Team wurde zu diesem Zweck der Raum der Schulsanitäter an der KFS eingerichtet, um hier die Impfwilligen in Empfang zu nehmen. Angesprochen werden sollten mit dieser Aktion vor allem Menschen für eine Erstimpfung, heißt es vonseiten der Schule in einer entsprechenden Pressemitteilung. Dazu informierte die Schulleitung die Schulgemeinschaft und bot den Eltern an, ihre Kinder in ihrem Beisein in der Schule impfen zu lassen. Aber auch Eltern und Kollegen hatten die Gelegenheit, ihren Impfschutz zu beginnen oder zu erweitern.

Schulsanitäter im Einsatz

Unterstützt wurde die Aktion von den zu Schulsanitätern ausgebildeten Schüler der Einrichtung. Diese nahmen die Eltern mit ihren Kindern in Empfang, erklärten ihnen das Vorgehen und unterstützen sie bei den Aufklärungsbögen. „Ich bin stolz, dass unsere Schule das organisiert hat“, strahlt David Eichouh hinter seiner Maske. „Für Schüler ist es nun viel einfacher, sich impfen zu lassen. Sie müssen in keiner Schlange stehen, nirgendwo hinfahren oder auf Termine warten“, erzählt er, während er die Kugelschreiber desinfiziert und sie an die ankommenden Personen verteilt. Er persönlich nimmt ebenfalls die Gelegenheit wahr, sich die Booster-Impfung geben zu lassen.

Auch Lehrerin Sandra Riegler lobt die Initiative des Arztes und der Schule. „Ich finde das eine ganz großartige Aktion, weil es die Schüler da abholt, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben.“ Für viele sei das eine große Erleichterung und ein Ansporn, sich impfen zu lassen.

Auch Constantin aus der neunten Klasse fühlt sich heute bereit. Er habe anfangs nicht den Weg und die Zeit auf sich nehmen wollen, einen Impftermin zu vereinbaren. Heute musste er lediglich zwei Stockwerke hinunter in die Aula dafür kommen. „Ich habe mir das gut überlegt und komme aus freien Stücken“, betont der Schüler.

Der Normalität ein Stück näher

50 Personen sind der Einladung gefolgt und haben eine Impfung erhalten, was auch Konrektor Dirk Marschall mit Freude beobachtet. „Ich bin froh, dass wir als Schule einen Beitrag leisten können, dass die Pandemie endlich ein Ende nimmt. Auch hier in der Schule hoffen wir, bald wieder normale Lehr- und Lernbedingungen zu haben.“

Diesem Ziel sei die Schule dank des Engagements von Dr. Bornemann etwas näher. „Viele Jugendliche, Eltern und Lehrer sind seit heute einem geschützten Weihnachtsfest ein Stück näher gerückt“, schreibt die Schule abschließend.