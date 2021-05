Impfaktion im Lutherhaus – das müssen Sie wissen

Es geht voran mit dem Impfen gegen Covid-19 im Land – letztlich auch dank der Initiativen von Städten und Gemeinden in Kooperation mit den Landkreisen. In Schwetzingen findet – wie bereits mehrfach in dieser Zeitung angekündigt – eine Corona-Schutzimpfaktion statt, bei der täglich 300 Dosen, also insgesamt 1500 Dosen, des Impfstoffs Moderna zur Verfügung stehen.

AdUnit urban-intext1

Die Erstimpfungen werden von Donnerstag, 3. Juni (Feiertag), bis Montag, 7. Juni, die Zweitimpfungen von Donnerstag, 8. Juli, bis Montag, 12. Juli stattfinden. Die Betroffenen erhalten bei der Erstimpfung den entsprechenden verbindlichen Folgetermin, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Das Impfangebot richtet sich ausschließlich an Schwetzinger Bürger oder Personen, die in Schwetzingen arbeiten, zum Beispiel im Einzelhandel, der Hotellerie und Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen und bisher noch keine Impfung erhalten haben. Eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung ist mitzubringen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit und weist darauf hin, dass Auswärtige nicht berücksichtigt werden können. Weitere Institutionen wurden durch die Stadt Schwetzingen gezielt über die Impftage informiert.

Die Impfaktion findet im Lutherhaus auf den Kleinen Planken in der Mannheimer Straße 36 statt. Beginn ist an diesem Donnerstag, 3. Juni, um 10.30 Uhr und jeweils um 9.30 Uhr an den Folgetagen. Die Stadt bittet schon vorab um Verständnis dafür, dass bei dieser Aktion möglicherweise nicht alle Impfwünsche berücksichtigt werden können.

AdUnit urban-intext2

Spezielles Anmeldeverfahren

Für den reibungslosen Ablauf möchte die Stadtverwaltung explizit auf folgende Punkte hinweisen:

Zeitfenster: Um den erwarteten großen Andrang zu kanalisieren, werden für das Anmeldeverfahren („Vorfilter“) vor dem Lutherhaus drei Zelte aufgebaut sein, in denen täglich entsprechende Zugangsberechtigungen für drei Impfzeitfenster ausgegeben werden: Donnerstag, 10.30 bis 12.30 Uhr, 12.35 bis 14.30 Uhr sowie 14.35 bis 16.50 Uhr, und Freitag bis Montag, 9.30 bis 11.30 Uhr, 11.35 bis 13.30 Uhr sowie 13.35 bis 15.50 Uhr.

AdUnit urban-intext3

Somit kann sich jeder seinen Impfzeitpunkt selbst grob auswählen und sich gleich in die richtige Reihe stellen. Bei der Anmeldung werden Personalausweis beziehungsweise die mitgebrachte Arbeitgeberbescheinigung geprüft und die Zugangsberechtigung mit genauer Uhrzeit ausgehändigt. Damit muss niemand den ganzen Tag Schlange stehen, sondern kann dann zum vereinbarten Zeitpunkt wiederkommen.

AdUnit urban-intext4

Im Lutherhaus sind für die Registrierung durch die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises Personalausweis, die Krankenversichertenkarte sowie der Impfpass (soweit vorhanden) bereitzuhalten. Sollte kein Impfpass vorhanden sein, wird eine Impfersatzbescheinigung ausgestellt.

Frühes Anstellen lohnt nicht

Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Sinn macht, sich bereits nachts oder am frühen Morgen anzustellen, da erst zu den angekündigten Zeitpunkten mit der Anmeldung begonnen wird. Für die Koordination wird Personal der Stadt sowie des Roten Kreuzes vor Ort sein. Alle Wartenden werden darum gebeten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln beim Warten einzuhalten – auf den Kleinen Planken besteht zu diesen Uhrzeiten Maskenpflicht. zg

Info: Interessierte können sich bei Fragen telefonisch an die Nummer 06202/87-233 oder per E-Mail an impfung@schwetzingen.de an die Stadt wenden.