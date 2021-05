Impfaktion ist nur für Schwetzinger

Nach der von der Stadt angekündigten neuerlichen Impfaktion ab Donnerstag, 3. Juni (wir berichteten), gab es offensichtlich unter unseren Lesern und in den sozialen Netzwerken noch Klärungsbedarf. Wir haben deshalb noch einmal bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Dabei weist Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel ausdrücklich darauf hin, dass sich das Impfangebot ausschließlich an Schwetzinger Bürger und Bürgerinnen sowie Personen richtet, die in Schwetzingen arbeiten – vor allem im Lebensmittel- und Einzelhandel, der Gastronomie und den sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Auswärtige würden nicht berücksichtigt.

Für letztgenannten Personenkreis sei es wichtig, eine Bescheinigung des Arbeitgebers mitzubringen oder eine Beschäftigung glaubhaft versichern können. Zur Impfung müssen alle ihren Personalausweis, die Krankenversichertenkarte sowie den Impfpass mitbringen, ausgestellt werden dort keine.

Keine Terminvereinbarung

Die Impfaktion im Lutherhaus läuft von Donnerstag bis Montag, 3. bis 7. Juni. Am Donnerstag wird ab 10.30 Uhr geöffnet, an allen anderen Tagen bereits um 9.30 Uhr. Täglich stehen für die Schwetzinger Bürger 300 Dosen des Impfstoffs von Moderna zur Verfügung, insgesamt als 1500. Die Zweitimpfung ist für den Zeitraum von 8. bis 12. Juli vorgesehen.

Seidel weist noch einmal darauf hin, dass es für die Erstimpfung keine Terminvereinbarung/Voranmeldung geben wird, weshalb mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei. Allerdings plant die Stadt, morgens an die Wartenden Zettel zu verteilen mit dem Hinweis, um welche Uhrzeit sie an der Reihe sind. Es müsse also niemand, der um 9.30 Uhr dort steht, aber erst im mittleren oder hinteren Teil zur Impfung dran ist, stundenlang warten. Man könne rechtzeitig zur vereinbarten Uhrzeit wiederkommen. Alle fünf Minuten werden jeweils vier Menschen geimpft. Die Stadt bittet alle Impfwilligen, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln beim Warten einzuhalten und erinnert an die bestehende Maskenpflicht.

Die erneuten Vor-Ort-Impfungen in allen Kommunen werden wieder vom Rhein-Neckar-Kreis als Betreiber dreier Impfzentren zusammen mit den Städten und Gemeinden im Landkreis organisiert. Das Landratsamt vergibt die zentralen Termine an die Städte und Gemeinden und steuert die Einsätze der mobilen Impfteams. Die Kommunen organisieren dabei die Termine vor Ort in Eigenregie.

Vorbehaltlich der Zuverlässigkeit der Impfstofflieferungen plant das Landratsamt derzeit mit 1500 Impfungen in jeder Großen Kreisstadt sowie 150 in den übrigen Kommunen des Kreises. Los geht es eben am Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), in Schwetzingen,

„Um bei der Impfkampagne möglichst viele Menschen zu erreichen, brauchen wir niedrigschwellige und aufsuchende Angebote in ihrem direkten Lebens- und Arbeitsumfeld vor Ort“, wirbt Landrat Stefan Dallinger für die Aktion.

