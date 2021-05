Impfaktion mit Moderna für die Schwetzinger Bürger

„Wir freuen uns, dass weitere 1500 Schwetzinger Bürgerinnen und Bürger in wenigen Tagen im Lutherhaus geimpft werden können“, das teilte am Mittwochnachmittag die Pressestelle des Rathauses mit. Damit wird die Stadt neuerlich Ort einer Sonderimpfaktion, für die der Rhein-Neckar-Kreis 1500 Dosen des Vakzins Moderna zur Verfügung stellt.

Die Stadt Schwetzingen wird so im Zeitraum von Donnerstag, 3. Juni, bis Montag, 7. Juni, täglich 300 Erstimpfungen vornehmen können. Im Zeitraum zwischen dem 8. und 12. Juli wird dann die Zweitimpfung gesetzt. So können weitere 1500 Menschen eine Impfung mit dem Impfstoff Moderna erhalten. Für die Erstimpfung wird es keine Terminvereinbarung oder Voranmeldung geben, deshalb ist wohl mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Anders ist das in der Kürze der Zeit nicht zu organisieren gewesen, sagt Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel. Alle, die beim Ersttermin drankommen, erhalten dann aber für die zweite Spritze einen genauen Termin.

Für Leute mit Kundenkontakt

Die Stadt informiert vorab gezielt die Gastronomie, die Einzelhändler auch den Lebensmittelhandel, die Kirchen, die Moscheegemeinde, Caritas und Diakonie und weitere Einrichtungen über das Impfangebot, welches sich stark an deren Mitarbeitende richtet. Es sollen vorwiegend Bürger aus der Stadt geimpft werden oder solche, die in der Stadt arbeiten. Die Impfaktion beginnt am 3. Juni um 10.30 Uhr, an den Folgetagen um 9.30 Uhr. Wenn die Impfdosen – 300 pro Tag – weg sind, dann ist jeweils Schluss.

Es wird darum gebeten, zur Impfung den Personalausweis, die Krankenversichertenkarten sowie den Impfpass mitzubringen.

Info: Interessierte können sich bei Fragen unter 06202/8 72 33 oder E-Mail impfung@schwetzingen.de an die Stadt wenden.