Nachdem die Stadt Schwetzingen Mitte März insgesamt 136 Frauen und Männern über 80 Jahren im Lutherhaus durch mobile Teams ein Impfangebot machen konnte, weitet die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt dieses Angebot auf die Gruppe der über 70-Jährigen aus. Das Ordnungsamt wird noch in dieser Woche Anschreiben an alle Schwetzinger im Alter von (bald) 70 bis 80 Jahren, also geboren zwischen dem 15. März 1941 bis einschließlich 30. April 1951, verschicken, um den Impfwunsch abzufragen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach Eingang der Meldungen werden die Impftermine vergeben. Eine Rückmeldung ist bis 6. April möglich. Die Impftage sind für Mitte April und Mitte Mai vorgesehen.

So funktioniert’s im Detail

Ramea Bender verabschiedet Mitte März geimpfte Senioren, die als Berechtigte einen mobilen Termin im Lutherhaus bekommen hatten. © Montalbano

Dem Anschreiben liegt ein Rückantwortbogen bei, in dem die Senioren angeben können, ob Interesse an einer Impfung durch das mobile Impfteam im Lutherhaus besteht oder ob sie bereits geimpft sind und/oder bereits einen Termin in einem der zentralen Impfzentren erhalten haben. Denn wieder gilt: Wenn bereits Termine für eine Impfung in einem der Kreisimpfzentren bestehen oder der Impfberechtigte dort auf einer Warteliste steht, muss der Impftermin dort wahrgenommen werden. Eine Impfung im Lutherhaus ist dann aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Diese Rückmeldungen werden gesammelt und – sobald feststeht, wie viele Impfungen in Schwetzingen durch die mobilen Teams durchgeführtwerden können – nach Eingang der Meldungen zwei Impftermine koordiniert.

Die Betroffenen erhalten dann ein Einladungsschreiben mit Nennung der beiden konkreten Impftermine im Lutherhaus. Als Impftage im Lutherhaus sind der 12./13. April (Erstimpfung) und der 17./18. Mai (Zweitimpfung) vorgesehen.

Schwetzingen drückt aufs Gas

„Wir haben bei der Impfung unserer über 80-jährigen Mitbürger sehr viele positive und dankbare Rückmeldungen der Senioren und deren Angehörigen erhalten“, fasst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl die Reaktionen auf das Pop-up-Impfzentrum Mitte März zusammen (wir berichteten). „Da uns sehr viel daran liegt möglichst vielen Mitbürger eine Impfung zu ermöglichen, war es nur folgerichtig, die erneute Chance zu ergreifen, um auch unseren 70- bis 80-Jährigen jetzt eine Vor-Ort-Impfung zu ermöglichen. Wenn wir mithelfen können, das Impftempo insgesamt zu beschleunigen, dann machen wir das selbstverständlich“, betont Pöltl in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Gleichzeitug dankte er dem Landratsamt für die gute Kooperation und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel und dessen Team für die professionelle und reibungslose Organisation der Impftage. zg

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

