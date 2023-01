Impfangebot im Container

Überall in der Region schließen Test- und Impfcenter. Joachim Schulz steuert gegen: Der Geschäftsführer der Wollfabrik in Schwetzingen engagiert sich seit Beginn der Pandemie gesundheitsmedizinisch und hat in seiner Eventlocation in der Wildemannstraße nach wie vor ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Jetzt startet er neue Planungen.

„Wir werden in unserem Testcenter bei Möbel Höffner in Absprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis Corona-Impfungen durchführen, da nach Schließung der Impfcenter doch noch Bedarf ist“, so Schulz gegenüber dieser Zeitung. Die Stadt Schwetzingen habe diese Aktion auch begrüßt, ergänzt er.

Bei Möbel Höffner steht nun ab dieser Woche ein Container, in dem eine Impfpraxis eingerichtet ist. Hier wird montags und dienstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags und samstags von 10 bis 16 Uhr geimpft. „Freitags können wir nach Terminwunsch impfen“, macht Schulz deutlich. Parallel werden zudem in den Containern Corona- und PCR-Tests wieder angeboten. Auch hier sei nach wie vor Bedarf, weiß Schulz. kaba