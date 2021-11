Impfangebote in Kliniken

Region. Die CDU-Fraktion im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hält die Aufrechterhaltung eines niedrigschwelligen Impfangebots an die Kreisbevölkerung für die kommenden Monate für notwendig. Die Christdemokraten möchten, dass über das jetzt noch bestehende Angebot hinaus die vorhandene Infrastruktur im Gesundheitsamt Heidelberg und in den GRN-Kliniken – auch in Schwetzingen – benutzt wird, um ein wohnortnahes Angebot zu ermöglichen. Die Öffnungszeiten sollten möglichst außerhalb der üblichen Arbeitszeiten liegen.

„Wir regen deshalb die Einführung von Impfsprechstunden in Räumlichkeiten aller vier GRN-Kliniken an. Dabei wäre unseres Erachtens ein wöchentliches Angebot von zwei mal drei Stunden, zum Beispiel von 18 bis 21 Uhr pro Standort ausreichend“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Werner in einer Pressemitteilung.

Zur Begründung des Antrags erläutert CDU-Kreisrat und Impfarzt Dr. Thomas Schumacher: „Der Anteil der Vollimmunisierten beträgt zum 29. September 64 Prozent bei einer Bevölkerung von 548 233. Ein noch zu großer Anteil unserer Einwohner ist nicht voll immunisiert.“

„Viele haben keinen Hausarzt“

Durch die flächendeckenden 3G-Regeln sowie die seit dem 11. Oktober kostenpflichtigen Coronatests steige der Druck auf bislang Ungeimpfte, sich doch noch impfen zu lassen. Außerdem würden die Indikationen zur Drittimpfung immer großzügiger gestellt, um Impfdurchbrüche zu vermeiden. Hinzu kommt, dass eine Ausweitung der Impfindikation auf Kinder durch die STIKO erwartet wird.

„Entgegen den Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung ist nach unseren Erfahrungen nicht damit zu rechnen, dass die anstehenden Corona-Impfungen problemlos von der niedergelassenen Ärzteschaft zusätzlich zu den bevorstehenden Grippeimpfungen bewältigt werden können. Zudem haben weite Teile der Bevölkerung keinen Hausarzt“, erklärt Schumacher weiter.

Die CDU-Fraktion würdigt zudem das Engagement der Impfteams und der Mitarbeitenden in den drei Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim, in denen bis zum 30. September insgesamt 497 812 Corona-Impfungen durchgeführt wurden, heißt es in der Pressemitteilung. Die mobilen Impfteams verabreichten 82 938 Impfdosen. Zum 30. September wurden in Baden-Württemberg die stationären Impfzentren geschlossen. Die mobilen Impfteams werden fortgeführt. Die CDU-Kreistagsfraktion ist sehr dankbar, dass dieses Angebot wieder durch die vorausschauende Koordination des Rhein-Neckar-Kreises gesteuert wird. zg