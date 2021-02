Der erste Online-Vortrag, den die Volkshochschule in Kooperation mit dem Arzt-Patienten-Forum und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) anbot, war ein voller Erfolg. 14 Teilnehmer zeigten sich am Thema „Impfen – Fluch oder Segen?“ interessiert.

„Besonders erfreulich ist, dass dieses neue digitale Angebot auch die Zielgruppen der Senioren anspricht“, sagte Gundula Sprenger, Leiterin der Volkshochschule, bevor die stellvertretende VHS-Leiterin Petra Disch die Teilnehmer begrüßte und die Referentin Dr. Sabine Füllgraf-Horst, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Homöopathie aus Mannheim, vorstellte. „Ich freue mich, dass wir mit dem ersten Zoom-Vortrag einige Bürgerinnen und Bürger erreichen konnten, vor allem, weil es ja um ein aktuelles und rege diskutiertes Thema geht, das seit Wochen die Schlagzeilen der Medien füllt“, sagte Disch.

Nachdem sie einige technische Hinweise zur Bedienung der Zoom-Konferenz gab, führte die Referentin in das Thema des Abends ein. Die Frage „Impfen – Fluch oder Segen?“ ist sehr spannend, so die Referentin, vor allem, weil zurzeit viel über Impfen gesprochen wird. Jeden Tag gibt es neue Informationen, was gestern behauptet wurde, ist heute nicht mehr gültig und morgen überholt. Wichtig war es Dr. Sabine Füllgraf-Horst hervorzuheben, dass sie hier als Ärztin referiere und keinerlei persönliche Beziehungen zu irgendwelchen Institutionen habe, in deren Auftrag sie spreche.

Schon der Titel des Vortrags suggeriert, dass Impfen Fluch, also Unheil, oder Segen, Heil, bringen kann. Im Vortrag hat die Ärztin somit auch die Impfbefürworter, die Impfskeptiker und Impfverweigerer gleich ein Stück weit mitbeleuchtet. Bevor sie auf Pro und Contra der einzelnen Gruppen einging, zeigte sie anhand von Bildern, Tafeln, von aktuellen Impfkalendern der Ständigen Impfkommission auf, was eine Impfung ist, wozu sie da ist und wozu sie dient. „Impfung“, erklärte sie, „ist eine Maßnahme, unser körpereigenes Immunsystem zu aktivieren und dazu zu veranlassen, eine Immunität aufzubauen gegen bestimmte Krankheitserreger, bevor eine Infektion mit diesem Krankheitserreger erfolgt.“

Unterschiedliche Stoffe

Es gibt Impfungen im Säuglings- und Kleinkindesalter, im Bereich der Kinder und Jugendlichen sowie der Erwachsenen. Dabei unterschied sie zwischen Tot-, Lebend- und genbasierte Impfstoffe mit ihren Untergruppen, der aktiven sowie passiven Immunisierung. Neu ist der genbasierte Impfstoff, der zum Schutz vor Sars-CoV-2 eingesetzt wird. Hier unterschied sie zwischen dem Vektorviren-Impfstoff, auf dessen Basis der Astra Zeneca und Sputnik 5 hergestellt wird, und dem mRNA-Impfstoff, hergestellt von Moderna und Biontech/Pfizer.

Doch wie funktionieren diese Impfstoffe? Das erläuterte die Ärztin mit Hilfe von Tafeln und Zeichnungen. Beim Vektor-Impfstoff wird ein Trägervirus in den Körper eingeschleust. Die Vektorviren docken an der Oberfläche einer Zelle an ihre Gene ins Innere. Daraufhin produziert die Zelle das Erreger-Antigen. Bei den mRNA-Impfstoffen läuft das so ab: Der Impfstoff enthält Informationen aus der mRNA, darunter den „Bauplan“ eines bestimmten Virusmerkmals. Die mRNA überträgt die Informationen für die Produktion des Antigens an die Zelle, die Proteine herstellt. Die Körperzellen präsentieren dann das Antigen auf ihrer Oberfläche und lösen dadurch die gewünschte spezifische Immunantwort aus.

Detailreich ging die Referentin auf die Gründe der Impfgegner und Skeptiker ein, aber auch auf die der Befürworter, so dass sich die Teilnehmer ein klares Bild darüber machen konnten, was für und was gegen eine Impfung spricht. Die Gegner führen meist mangelndes Vertrauen in die Wirksamkeit von Impfungen vor oder wirtschaftliche Interessen der Pharma-Konzerne, niedriges Risiko, selbst zu erkranken, oder religiöse Gründe. Die Argumente der Befürworter sind: Ausrottung von Krankheiten durch Impfungen, weniger Schwerverläufe der Erkrankung.

Sie finden, vor allem, was die gegenwärtige Lage zu Corona betrifft, Impfungen aus gesellschaftlicher Perspektive wichtig und sinnvoll, auch als Vorsorge. „Für mich als Allgemeinärztin“, so die Referentin in ihrem Schlusswort, „steht Vorsorge ganz besonders im Vordergrund, denn jede Erkrankung, die ich verhindern kann, ist ein großes Glück“.