Impfstoff – aus Trauben!

Der Hickhack mit den Impfstoffen und den schwer zu bekommenden Terminen sowie die immer wieder folgenden Einschränkungen der Corona-Pandemie nervt die Bevölkerung zusehends. Hinzu kommt, dass der Impfstoff Astrazenca etwas in Zweifel geraten ist. Wen wundert es da, dass findige Menschen auf die Idee kommen, selbst einen Impfstoff zu entwickeln.

Zwar gibt es (noch) keine Studien, inwieweit dieser Stoff vor dem Virus schützt. Aber es wurde bereits empirisch erörtert, dass dieser die Lage entspannter gestaltet – natürlich, wie bei allem, nur im richtigen Maß!

So ist dieser Qualitätswein mit dem besonderen Etikett für all jene gedacht, die in diesen merkwürdigen Zeiten ihren Hang zum Humor noch nicht vollends vergessen haben. Zum Wohl!