Schwetzingen. Das ging Ratzfatz: Die 250 Impftermine für Schwetzinger zwischen 70 und 80 Jahren im Lutherhaus Mitte April waren bereits am Montag vergeben. Das Ordnungsamt der Stadt wird in dieser Woche die Einladungsschreiben mit Nennung der beiden konkreten Impftermine an diese 250 Personen verschicken, heißt es aus dem Rathaus.

All diejenigen, die jetzt nicht zum Zuge kamen, werden von der Stadt auf eine Warteliste gesetzt. Sollten Termine krankheitsbedingt abgesagt werden, wird das Ordnungsamt potenzielle Nachrücker kurzfristig kontaktieren. Als Impftage im Lutherhaus sind der 12./ 13. April (Erstimpfung) und der 17./ 18. Mai (Zweitimpfung) vorgesehen.

Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel ist aufgrund der großen Resonanz und der hohen Anzahl der Personen auf der Warteliste bereits in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt des Landratsamts Rhein-Neckar, weitere Impftage mit mobilen Impfteams für diese Gruppe der 70 bis 80-Jährigen zu erhalten. Die Stadt empfiehlt allen, die keinen Impftermin erhalten konnten, es weiterhin über die Hotline 116 117 oder www.impfterminservice.de zu versuchen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren