Impfung bei Bereitschaft

Nachdem die letzte Corona-Schutz-Impfaktion am vergangenen Dienstag am Neuen Messplatz so ein großer Erfolg war, wird es – neben dem bereits angekündigten Impftermin am Donnerstag, 4. November, im Palais Hirsch am Schlossplatz - eine weitere Gelegenheit geben, und zwar am Dienstag, 2. November, von 13 bis 18 Uhr am Neuen Messplatz in den ehemaligen Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes neben der Feuerwehr.

Geimpft wird jeweils mit den Impfstoffen Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson (J&J), von dem man nur eine Impfung benötigt. Mit Biontech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich (im Alter von 14 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern, im Alter von zwölf bis 13 Jahren in Anwesenheit der Eltern).

Dritt- oder sogenannte Boosterimpfungen sind für all diejenigen möglich, die nach neuerlichem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zu einer Impfung berechtigt sind. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Impfwillige bringen bitte ein Ausweisdokument mit (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und den Impfpass – sofern vorhanden.

Festes Angebot im Landratsamt

Auch der Kreis macht jetzt noch ein zusätzliches Angebot zur Impfung: Das Gesundheitsamt bietet zusätzlich zu den Mobilen Impfteams ab Freitag, 5. November, ein regelmäßiges stationäres Impfangebot im Landratsamt in Heidelberg in der Kurfürstenanlage 38 bis 40 an. Immer freitags zwischen 7.30 und 11.30 Uhr können sich alle impfen lassen, die sich vorher online angemeldet haben. Dies ist immer bis einen Tag vorher möglich. „Es ist als Ergänzung gedacht und kann – je nachdem wie gut es angenommen wird, ausgeweitet werden“, sagt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. zg

Info: Das Anmeldetool ist ab Dienstag unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin erreichbar.