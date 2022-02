Impfungen mit Novavax im Rhein-Neckar-Kreis voraussichtlich ab Ende Februar

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Impfungen mit dem kürzlich zugelassenen, proteinbasierten Corona-Impfstoff Novavax sind im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg womöglich ab der letzten Februarwoche möglich, wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärte. Ab Montag, 21. Februar, soll bundesweit mit der Auslieferung des Vakzins begonnen werden. „Wir bereiten uns derzeit vor, um möglichst schnell Termine für Impfungen mit Novavax anbieten zu können“, so Christoph Schulze, ärztlicher Leiter Impfen im Landratsamt. Termine für Impfungen mit den bislang zugelassenen Vakzinen gebe es derzeit genug. Auch über 30-Jährige können sich an den Impfstützpunkten und DIA-Standorten des Rhein-Neckar-Kreises wieder mit Biontech impfen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Des Weiteren hat das Landratsamt bekanntgegeben, dass seit Schließung der Impfzentren am 30. September im Zuständigkeitsbereich des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis exakt 125.011 Impfdosen verimpft worden seien (Stand: 31. Januar). Diese belaufen sich, so die Pressemitteilung, auf die Mobilen Impfteams, die mobilen und dauerhaften Impfaktionen sowie die Ende 2021 eingerichteten Impfstützpunkte. Nach der großen Nachfrage vor Weihnachten hat die Zahl der Impfungen pro Woche mittlerweile stark abgenommen: Fanden in den Kalenderwochen 1 und 2 noch 9.530 bzw. 10.832 Impfungen statt, waren es in der dritten nur noch 7.871. In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 4) wurden im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 5.470 Impfdosen verabreicht.

Gute Bilanz in den Heimen

83,5 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg hätten mittlerweile die Auffrischungsimpfung bekommen, so das Landratsamt weiter. Das gehe aus einer Auswertung des Gesundheitsamtes mit Stand von Donnerstag, 20. Januar, hervor. Landesweit betrage die durchschnittliche Booster-Impfquote für Bewohnerinnen und Bewohner 76 Prozent. Vollständig geimpft sind in dieser Gruppe im Land- und Stadtkreis 94,4 Prozent, landesweit seien es 92,3 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

88,1 Prozent der Beschäftigten der Einrichtungen sind grundimmunisiert (landesweit 85,4 Prozent) und genau 52 Prozent (landesweit 49,9 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Gründe, warum Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang nicht geimpft wurden, seien vielfältig, heißt es seitens der Behörde.

„Wir kontaktieren derzeit alle Alten- und Pflegeheime in unserem Zuständigkeitsbereich, ob diese individuelle Impfangebote mit unseren Mobilen Impfteams vereinbaren möchten. Bei diesen Vor-Ort-Impfungen in den Einrichtungen können wir dann auch eine Impfberatung für unentschlossene Mitarbeitende anbieten“, erklärt Christoph Schulze die Anstrengungen des Gesundheitsamtes, um die Impfquote zu erhöhen.