Impfzentren nicht ausgelastet

Region. Nach Startschwierigkeiten, vor allem bedingt durch den Mangel an Impfstoff, geht die Impfkampagne gegen das Coronavirus nun schneller voran. Dennoch herrschen in vielen Fällen noch Unklarheiten – einerseits darüber, wer wann und warum impfberechtigt ist, andererseits aber auch bei der Verteilung der Impfstoffe auf die einzelnen Bundesländer und Landkreise.

Ein Leser kontaktierte diese Zeitung, da ihm Ungereimtheiten bei den Impfquoten in Baden-Württemberg aufgefallen waren. Basis seiner Erkenntnis waren Zahlen, die zwei Statistikunternehmen im Auftrag der Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ erhoben hatten. Laut diesen waren in Relation zur Einwohnerzahl in Stuttgart signifikant mehr Dosen verimpft worden als in allen anderen Landkreisen des Landes.

Die Impfstoffe werden auf die Zentren in gleichen Mengen verteilt. © dpa

Nicht nur das: Tatsächlich lag Stuttgart der Statistik zufolge sogar auf Platz eins im bundesweiten Vergleich, was für unseren Leser die Frage aufwarf, wie es dazu kommen konnte, schließlich liegen die Inzidenzwerte der Landeshauptstadt seit Mitte April häufig über 200, aber bei Weitem nicht so hoch wie beispielsweise in Heilbronn, wo der Inzidenzwert zeitweise 300 überschritt.

Gleichmäßige Verteilung

Eine Anfrage beim Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, das für die Koordination der Impfkampagne zuständig ist, ergab Folgendes: Der bisherige Impfstoffmangel habe es nicht zugelassen, Landkreise und Städte mit besonders hohen Inzidenzen zu bevorzugen. Stattdessen wurden alle Impfzentren mit der gleichen Menge an Impfdosen ausgestattet.

Das bedingt auch die hohe Anzahl an Impfungen in Stuttgart: „Dort befinden sich schlicht und ergreifend die meisten Impfzentren“, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. Allerdings sage das nichts darüber aus, wie viele Einwohner aus einem bestimmten Landkreis bereits geimpft sind, schließlich gebe es bei der Vereinbarung von Impfterminen keine Bindung an den eigenen Wohnort.

Erstmals hat das Sozialministerium deshalb nun auch die Impfquoten bezogen auf die Bevölkerungszahlen der Landkreise veröffentlicht – und da steht der Rhein-Neckar-Kreis nicht schlecht da. 25 Prozent der Einwohner des Kreises haben demzufolge bereits eine Erstimpfung erhalten, 10,8 Prozent haben die Zweitimpfung, mehr als im Landesdurchschnitt (Stand 4. Mai).

Auf die Einwohnerzahlen umgerechnet liegt der Rhein-Neckar-Kreis also trotz der höheren Zahl der dort verimpften Dosen vor Stuttgart, wo knapp 18,8 Prozent der Einwohner die erste Dosis erhalten haben und 7,4 Prozent die zweite. In diesen nun veröffentlichten Zahlen sind allerdings nur Impfungen vermerkt, die in Zentren durchgeführt wurden, nicht jedoch die in Hausarztpraxen.

Zahlen des Robert-Koch-Instituts zufolge haben in Baden-Württemberg 29 Prozent der Bürger eine erste Impfdosis erhalten und acht Prozent sind vollständig geimpft (Stand 4. Mai). Damit liegt das Land etwa im bundesweiten Durchschnitt, da in ganz Deutschland 29,5 Prozent der Einwohner eine Erstimpfung und 8,3 Prozent eine Zweitimpfung erhalten haben.

Trotz all dessen ist verständlich, dass sich viele Menschen – wie unser Leser – eine bessere Anpassung des Impfgeschehens an die konkrete Lage in den jeweiligen Landkreisen und Städten wünschen.

Das große Warten

Wie das Sozialministerium bereits im April in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll die Verteilung der Impfdosen erst dann besser an die Einwohnerzahlen angepasst werden, wenn die Verfügbarkeit der Impfstoffe das gewährleisten kann. Der Fokus soll auch auf der Einbindung von Haus-, Fach- und Betriebsärzten liegen.

Der Weg dahin könnte allerdings noch weiter sein, als es sich viele Bürger aktuell wünschen. So kam es diese Woche in einigen Impfzentren im Land, beispielsweise in Ulm, zu Impfstoff-Engpässen für Erstimpfungen. Das Sozialministerium teilte in diesem Zusammenhang mit, dass für alle Impfzentren mit diesen Problemen, eine Lösung gefunden werde.

Das bedeutet konkret, dass Dosen aus anderen Impfzentren mit Rücklagen an die bedürftigen Standorte geliefert werden. Dennoch lautet der Tenor aus den Zentren, dass sie deutlich mehr impfen könnten, wenn es die Menge an Impfdosen zuließe.

Manne Lucha (Grüne), Minister für Soziales und Integration, wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass viele Zentren immer wieder mit reduzierter Kapazität arbeiten müssen. Bereits seit zwei Wochen informiere man die Bundesregierung über diesen Umstand hin.