Impulse für Ehrenamtliche in Schwetzinger Hospizgemeinschaft

Schwetzingen. Koordinatorin Birgit Strittmatter von der Hospizgemeinschaft Schwetzingen hatte 15 ehrenamtlichen Hospizbegleiter zu einem Fortbildungsseminar in die Pfalzakademie nach Lambrecht eingeladen. Als Referentin zum Thema „Trauern unter Corona“ konnte sie die erfahrene Palliativ-Care-Pflegekraft Ursula Neumann aus Erfurt gewinnen, die auch Dozentin und Ausbilderin für Trauerbegleiter ist.

„Im Sommer dachte ich schon“, begann Ursula Neumann ihren Vortrag, „dass das Thema ,Trauer unter Corona‘ gar nicht mehr dran ist. Aber nun, angesichts der steigenden Infektionszahlen, erscheint es mir aktueller denn je.“

Eine Ehrenamtliche meinte zu Beginn: „Alle in der Gesellschaft trauern unserem alten Leben vor Corona nach. Aber Trauernde, die gerade den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten müssen, sind durch die Pandemie noch mal ganz anders und besonders betroffen.

Die Teilnehmer erfuhren, dass Trauer etwas mit Liebe zu tun hat. Die Trauer, die sich als schmerzliches Gefühl in unserem Herzen abspielt, hat weitreichende Auswirkungen auf unsere Gehirnfunktionen, so Ursula Neumann: „Wir stehen unter Schock, können beispielsweise nicht mehr klar denken oder konzentrieren, leiden an Appetitverlust, sind mit dem Auto orientierungslos unterwegs, obwohl wir den Weg eigentlich gut kennen.“ Viele Trauernde konnten Corona-bedingt ihre Verstorbenen nicht begleiten, durften keine Besuche machen, mussten die Sterbenden alleine lassen. Für diese dramatischen Umstände können Betroffene nichts, viele leiden trotzdem an Schuldgefühlen.

Rituale helfen

Hilfreich im Trauerprozess sind beispielsweise die Bestattungsfeier, Rituale und das anschließende Zusammensein mit vertrauten Menschen. Gemeinsame Erinnerungen an den Verstorbenen können ausgetauscht werden, es wird miteinander getrauert. Es dürfen dabei aber auch amüsante Erlebnisse mit dem Verstorbenen aus früheren Zeiten zum Besten gegeben werden. All diese gewohnten und stützenden Abläufe sind seit Beginn der Pandemie nur noch begrenzt möglich. Bestattungen sind nur im reduzierten Personenkreis möglich und vielmals ging man ohne Leichenschmaus auseinander.

Spätere, gewissermaßen nachgeholte Gedenkfeiern reißen meist die Trauerwunden wieder auf und sind kein tröstlicher Ersatz. Kreative Ideen sind gefragt und wurden auch praktiziert. So stellten Menschen auf Initiative des Bundespräsidenten zum Beispiel Kerzen zu gewissen Uhrzeiten ins „Lichtfenster“. Eine Großstadt verteilte Trauerschleifen oder auf dem Platz vor dem Stephansdom in Wien entzündeten Hunderte von trauernden Menschen Kerzen für Verstorbene. Der Austausch und entsprechende Angebote in den sozialen Medien stießen auf hohes Interesse.

Am Samstagmorgen gedachten die Ehrenamtlichen in einem besinnlichen Kerzenritual den verstorbenen Menschen, die sie im vergangenen Jahr begleiten durften. Menschen, die von uns gegangen sind „leuchten in unseren Herzen nach“, war die zentrale Botschaft. Musikalisch wurde das Gedenken feierlich von Klaus Holland und Horst Riedinger mit ihren Violinen umrahmt. Mit dem Mittagessen klang ein ermutigendes Hospizwochenende aus. Dozentin Ursula Neumann wurde schon für weitere Schulungen angefragt.

Kontakt: Wer sich für das Ehrenamt als Hospizbegleiter interessiert, erhält Infos bei der Hospizgemeinschaft Schwetzingen, Gustav-Adolf-Haus 28, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/4 09 10 09, E-Mail hospizgemeinschaft@web.de. zg

