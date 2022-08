Ihr Laid gehd ämol in de Schwetzinger Werdschafde pingle. Kerzlisch wa isch mid moinere behinarde Fraa uffm Schloßpladz, um dere schäne Musig zu lausche. Wie’s hald als a mol so is, wonn ma ebbes dringe dud, muschd hald a ämol uff die Endsafdungsanlage (sprich WC). Ja in dem ähne Lokal geht’s entwedda in dä Keller oda die Dräpp nuff. Ä onneri Werdschafd wurd fa viel Geld renowierd un ä dolles behinnerde WC, awer die Kloschüssel zu nieda un in Papierspenda? Den konsch dä Hase fiederä. Im Korferschdeschdübl konn ma ohne Probleme sich erleichdern. Meschd awa speed uff un früh zu. Onnarä Lokale konn ma gud uffs Klo, awa mid äm Rollschduhl kumsch näd in die Wärdschafd noi, so gehds in Schwetzinge immer weider. Isch will jo näd üwa alles megarä, in alde Haisa hod ma friea hald so gebaud, awa s’gibt edliche neiere wo ma uff die Gehbehinadä a kä Riggsichd genumme hod. Ja, die Zeide hawe sich hald geänard. Friea hawe sisch die Männer hinna än Boom gschdelld un die Fraue hawe dä longe un weide Rogg hinne un vorne ausänonner gezoge un sisch erleischderd. Die Alde un Behinnadä mussde meischdens dahäm bleiwe, do hod ma sowieso spare müsse. Also ihr Werdslaid, nix fa ugud, awa beim negschde Umbau, dengd hald a ämol on eier Eldern un Großeldern un behinnardä Geschd.

