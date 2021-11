„In Demut um Nachsicht bitten“

Schwetzingen/Heidelberg. Es war ein bewegender feierlicher Akt am Montagabend, bei dem die Überreste der Schwetzinger Torarolle wieder in die Obhut einer aktiven jüdischen Gemeinde übergeben wurden. Sie ist nun in einer Vitrine im Foyer der Neuen Synagoge in der Häusserstraße ausgestellt, die Brandspuren sind deutlich zu sehen. Der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl gab in einer emotionalen Rede zu, dass ihm erst in den vergangenen Jahren bewusst geworden sei, dass der Besitz der Torarolle durch die Stadt Schwetzingen Unrecht bedeute. „Es hat Zeit, Lernen und Erkenntnis erfordert, dies zu begreifen. Dieses Begreifen ist ein Teil meines Lebens, der mich vom kindlichen Spielen auf dem Gelände der Villa Julius hierher gebracht hat“, so Pöltl, der nur wenige Häuser entfernt in der gleichen Straße aufgewachsen ist.

Die Erkenntnis dafür sei durch Reisen nach Israel, durch Kontakte mit der Jüdischen Gemeinde in der Partnerstadt Lunéville und die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen und Zeitzeugengesprächen entstanden, sagt Pöltl: „Die Rückgabe der Schwetzinger Torarolle erfolgt heute auf der Grundlage einer klaren Erkenntnis und mit dem ausdrücklichen Wissen, dass die Torarolle immer und ausschließlich der Schwetzinger jüdischen Kultusgemeinde und nunmehr der Heidelberger Gemeinde als ihrer Rechtsnachfolgerin zugestanden hat und zusteht. Für das Versäumnis der verspäteten Rückgabe und den unberechtigten Rückbehalt der Torarolle möchte ich mich als Vertreter der Stadt Schwetzingen bei der jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg ebenso wie für die schrecklichen Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 in unserer Stadt ausdrücklich und mit großer Demut entschuldigen. Ich bitte Sie um Ihre Nachsicht und Vergebung“, sagt der Oberbürgermeister.

„Das jüdische Leben fehlt uns“

Die Schwetzinger Torarolle Die jetzt in Heidelberg übergebene Torarolle ist das Fragment einer zum größten Teil in der Novemberpogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 verbrannten Torarolle aus dem letzten Synagogenraum im Privathaus von Mathilde Springer in der Heidelberger Straße 12. Sie wurde wohl von einem Unbekannten aus dem Feuer gezogen, kam dann ins Schwetzinger Rathaus, 1942 ins Heimatmuseum und dann in den Besitz des Karl-Wörn-Hauses, des Museums der Stadt Schwetzingen. Der verschmorte Rest enthält die ersten 18 Kapitel des 1. Buches Mose (hebräisch „Bereschit“ nach dem ersten Wort „Am Anfang“). Der übrige Teil ist leider für immer verloren. jüg

Pöltl meint auch: „Das jüdische Leben fehlt, ich wünschte, es wäre immer noch Bestandteil unserer Stadtgesellschaft. Dieser Verlust schmerzt uns sehr, gerade mit diesem Wissen und dieser bitteren Erkenntnis. Die Rückgabe der Torarolle ist für uns auch Zeichen und Wunsch, dass jüdisches Leben fester Bestandteil unserer Gesellschaft und Kultur ist und für immer bleiben muss.“

Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte die geladenen Gäste begrüßt. Am Dienstag gedenke man der unzähligen Opfer der Nazis, die das jüdische Leben auch in Heidelberg und Schwetzingen ausgelöscht und auf barbarische Art die Torarollen auf die Straße geworfen und angezündet hätten. Und noch immer gebe es in Deutschland diesen unerträglichen Antisemitismus. Er sei stolz und unterstütze nach Kräften die so aktive jüdische Kultusgemeinde in Heidelberg und freue sich über den Schritt seines Schwetzinger Kollegen Pöltl.

Rabbiner Jona Pawelczyk-Kissin sprach von einem „ganz, ganz besonderen Ereignis“ für seine Gemeinde. Zwar fehle der Tora das Allermeiste, aber die Heidelberger Schriftrolle sei ganz verloren und so freue man sich, eine der wenigen Gemeinden zu sein, die nun das Fragment einer Tora von vor der Naziverfolgung ihr Eigen nennen dürften. Der Rabbiner dankte allen, die daran mitgewirkt hätten – die Tora solle Erinnerung und Mahnung an das jüdische Leben in Schwetzingen sein, dieses Fragment führe direkt ins Jahr 1938 zurück, als so viel Unrecht geschehen sei, es erinnere. Die Worte Pöltls hätten ihn sehr bewegt. Sylvia Löhrmann, Generalsekretärin des Vereins „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ und frühere Vize-Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, erinnerte an den Beginn des Festjahres am 27. Januar, als im Bundestag die älteste Torarolle Deutschlands vor allen Verfassungsträgern zu Ende geschrieben worden sei und dies als Zeichen dafür zu werten sei, dass das Judentum Teil unserer Gesellschaft sei und eben keineswegs etwas Fremdes. Die Nazis hätten einen Teil von uns herausgerissen und heute wolle man wieder ein gestaltender, lebendiger Teil der Gesellschaft sein, so Löhrmann.