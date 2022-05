In den Ferien auf das Rad

Die Radsportgemeinschaft (RSG) Schwetzingen/Mannheim bietet eine Woche Pfingstferienprogramm vom 13. bis 17. Juni für Kinder ab vier Jahren bis etwa 15 Jahren an. Die Kurse findet wochenweise von Montag bis Freitag als Vollzeitbetreuung von 8.30 bis 16.30 Uhr mit Mittagessen statt. Für Mädchen und Jungen bis sechs Jahren ist auch eine Teilzeit betreuung von 8.30 bis 12 Uhr möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kinder erlernen den sicheren Umgang, Geschicklichkeit, Koordination und Kondition mit und auf dem Fahrrad. Es werden verschiedene Radtouren in die Umgebung unternommen. Gleichzeitig können die Kinder das Radsportabzeichen ablegen.

© QR Code RSG

Die Teilnehmer sollten ein technisch einwandfreies Fahrrad, Helm, feste Schuhe und einen kleinen Verpflegungsrucksack inklusive Getränke mitbringen. Übungen werden spielerisch mit eingebaut – Fahrrad-Parcours, lustige Spiele, Geschicklichkeit und Fahrsicherheit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Anmeldung und Infos gibt es unter www.vereine-radpower.de, in der Geschäftsstelle der RSG Schwetzingen (im „bike & fun“-Radshop, Karlsruher Straße 19 in Schwetzingen) oder telefonisch unter der Nummer 06202/ 12 62 50 sowie via QR-Code. zg