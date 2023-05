In den Nationalpark Schwarzwald abtauchen

„Im Nationalpark Schwarzwald darf der liebe Gott Förster sein und Natur sich frei entwickeln“, sagt Dr. Andre Baumann. Der Landtagsabgeordnete der Grünen lädt am Sonntag, 18. Juni, zu einer öffentlichen Exkursion in den Nationalpark Schwarzwald ein, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In dem rund 10 000 Hektar großen Nationalpark wurde und wird in den Kern- beziehungsweise Entwicklungszonen die menschliche Nutzung aufgegeben und natürliche Prozesse können ungestört stattfinden. „Wir Menschen können über die Kraft der Natur staunen, lernen und uns an ihr erfreuen“, erklärt Baumann das Ziel des Schutzgebiets. Für selten gewordene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten entstehen neue Lebensräume.

Baumann wird die Exkursion leiten, da er den Nationalpark und seine Entstehung bestens kennt. Als hauptamtlicher Landesvorsitzender des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) war er an der Entwicklung des Nationalparks beteiligt und in seiner aktuellen Funktion als Staatssekretär des Umweltministeriums begleitet er den Nationalpark ebenfalls. Die Grinden, die dunklen Karseen in dunklen Wäldern und die kleinen und großen Moore im Nordschwarzwald gehören zu den schönsten Naturperlen unseres Landes – und diese möchten wir gerne erleben“, sagt Baumann. Die Entwicklung des Nationalparks Schwarzwald wurde durch den Regierungswechsel 2011 zu Ministerpräsident Winfried Kretschmann möglich, der dieses Projekt zur Chefsache gemacht hat. „Unser Nationalpark ist ein Leuchtturmprojekt unseres Landes“, so Baumann.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Festakt Altlußheimer Dieter Hoffstätter bekommt Bundesverdienstkreuz Mehr erfahren

Die ganztägige Exkursion startet am 18. Juni um 9 Uhr. Mit dem Reisebus geht es zum Seibelseckle in Baiersbronn, von dort wird durch die Kernzonen und die Grindenmoore zur Darmstädter Hütte gewandert. Nach dem Mittagessen in der Hütte führt die Wanderung über die Grindenmoore zum Wildsee, einem Karsee, der vor über hundert Jahren aus der forstlichen Nutzung genommen wurde. Nach dem Abstieg zum Ruhestein wird das Nationalparkzentrum Schwarzwald besucht, das sowohl architektonisch als auch ob seiner Ausstellung eine internationale Strahlkraft entfaltet. Abends geht es mit dem Bus wieder zurück in die Kurpfalz.

Für die Fahrt wird eine Teilnahmegebühr von 15 Euro erhoben. Eine verbindliche Anmeldung für Bürger aus dem Wahlkreis Schwetzingen-Hockenheim ist über die E-Mail andre.baumann@gruene.landtag-bw.de möglich. Weitere Informationen werden mit der Anmeldebestätigung versendet, heißt es weiter.

Die Plätze für diese Exkursion sind begrenzt. Sollte die Fahrt ausgebucht sein, wird es eine Nachrückerliste geben. zg