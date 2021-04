In der „Froschgass“ war’s „Groddeloch“

Kürzlich rief ein Leser in der Redaktion an und wollte wissen, warum die Herzogstraße in Schwetzingen Froschgasse heißt, beziehungsweise wollte er bestätigt wissen, dass dort mal ein Tümpel mit Fröschen war. Er hatte wohl mit jemand deswegen gewettet. Da lohnt eine ausführliche Erläuterung für alle.

In der Tat befand sich nachweislich im Bereich des „Capitol“ und der Brückenabfahrt zur Mühlenstraße ein Froschteich, dessen Bewohner in feuchtwarmen Sommernächten ein lautstarkes Konzert veranstalteten. So kam die Herzogstraße zu ihrem volkstümlichen Namen. Sie hätte ebenso auch „Groddegass“ heißen können, denn die Schwetzinger sagten einst zu dem Gewässer nicht Froschteich, sondern „Groddeloch“.

Der ziemlich tiefe Tümpel, so sagen die Überlieferungen, war das Überbleibsel einer früheren Kiesgrube in einem alten Neckarlauf. Erzählungen besagen, dass hier einst Lehm abgebaut wurde, der in der kurfürstlichen Ziegelhütte zu Backsteinen und Ziegeln für die Schlossbauten verarbeitet wurden. Die Ziegelhütte befand sich hinterm sogenannten „Amtshaus“ am „Heidelberger Tor“ in der heutigen Heidelberger Straße. Viele Schwetzinger werden sich noch an die Butter- und Käsehandlung Ritzmann erinnern, die später hier untergebracht war.

In der Ziegelhütte wirkte der kurfürstliche Steinbäcker Friedrich Jakob Ulzhöffer, der erste Träger dieses Namens, der später vorwiegend zu Ueltzhöffer wurde. Der Ziegler wurde laut lutherischem Kirchenbuch von einem Musketier des Sulzbachschen Regiments beim Abendgebet hinterrücks erschossen. Seitdem soll es in dieser Gegend nicht ganz geheuer gewesen sein.

Doch zurück zum Tümpel in der „Froschgasse“: Dort soll am 18. Februar 1812 die Leiche des seit Mitte Dezember vermissten 30 Jahre alten, ledigen Invaliden Georg Dorno aus Hochspeyer gefunden worden sein. Höchstwahrscheinlich hatte er sich aufs Eis des tückischen Wasserlochs gewagt, war eingebrochen und ertrunken. Später soll dort auch noch der Sohn eines bekannten Schwetzinger Arztes ums Leben gekommen sein.

Ursprünglich „neue Hintergasse“

Die Herzogstraße war in den Jahren 1776 bis 1800 entstanden und wurde nur langsam bevölkert. Ursprünglich hieß sie „die neue Hintergass“. Die „alte“ war nämlich die Wildemannstraße. Unter „Vordergasse“ verstand man die heutige Dreikönig-straße. Einer der ersten Bauherren in der „neuen Hintergass“ war ein gewisser Herr Erni aus Plankstadt, der auf der Rückseite des „Grünen Laubs“ in der Mannheimer Straße (heute Welde-Brauhaus) ein Gebäude erstellte. Unmittelbar neben dem Wasserloch (beim „Capitol“) baute der Plankstadter Schuhmachermeister Friedrich Gaa, verkaufte das Anwesen aber bald wieder.

Zwischenzeitlich hatte die Herzogstraße vier Gasthäuser und eine Brauerei, später – in den 1990er Jahren – waren es sogar bis zu sieben gastronomische Betriebe. Die größte Tradition hat der seit einem Jahr geschlossene „Zähringer Hof“, der einst „Goldener Bock“ hieß. Der „Zähringer Hof“ war der Brauereiausschank der Zähringer Löwen-Brauerei. Erbauer des „Goldenen Bocks“ war der Seilermeister und Krämer Ludwig Ihm. Hinter dem Haus – damals noch freies Feld – spannte und zwirbelte er damals Hanfseile. Und die aus dem „Goldenen Bock“ hervorgegangene Linie der Familie Ihm besetzte später in Schwetzingen wichtige Positionen: Andreas Ihm wurde 1840 „Adler“-Wirt (im heutigen Hotel „Adler-Post“) und Poststallmeister, einer der Brüder war Gastgeber im „Erbprinzen“ und Johann Wilhelm Ihm wurde 1855 sogar Bürgermeister.

