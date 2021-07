Die Siedlergemeinschaft Hirschacker reiste mehrere Tage in den Norden der Republik, nach Ostfriesland. Ziel war der Landgasthof „Alte Post“ in Aurich Ogenbargen, schreibt Vereinsvorsitzender Rudi Hoffmann in seinen Bericht.

Es standen bei der schönen Tour einige Ausflüge an, zum Beispiel ging es auf der Fehnroute nach Papenburg zur Meyer Werft. Dort werden große Kreuzfahrtschiffe

...