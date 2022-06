In der Ruhe liegt die Kraft

Vor einiger Zeit im Bistroabteil eines ICE: Hauptsächlich Geschäftsreisende und ein paar Urlauber trinken etwas, als der Zugbegleiter kommt, um die Tickets zu kontrollieren. Schon aus dem Gang war zu hören, wie er mit Mitreisenden diskutierte. In unseren Bereich kam er auch schon etwas „aufgeladen“. Die meisten hatten elektronische Tickets auf dem Smartphone und die Bahncard. Beides vorzuzeigen genügt meist. Dieser Schaffner wollte – mit forschem Unterton – noch zusätzlich den Personalausweis sehen. Das taten wir, bis auf einen Reisenden, auch. Der, froh, dass er in dem sehr verspäteten und überfüllten Zug noch einen Platz gefunden hatte, an dem er wenigstens ein Bier trinken konnte, meinte locker, dass die zwei Dokumente doch ausreichen müssten, so wie bei den früheren Zugfahrten auch. Da belehrte ihn der Bundesbahner ziemlich barsch, dass dies eindeutig in den Beförderungsbedingungen stehe und er nun unverzüglich seinen Personalausweis zeigen solle. Das wollte er weiterhin nicht so recht einsehen und diskutierte mit ihm.

Die Situation eskalierte zusehends, die Mitreisenden nahmen Partei für ihren „Genossen“, der Kontrolleur drohte mit der Bundespolizei. Einem aus unserer Bistrogruppe gelang es, die Situation zu entschärfen. Der Kontrolleur zog danach mit hochrotem Kopf weiter.

Konflikte aus Stresssituationen passieren jeden Tag. Gut ist es dann, wenn man an kritischen Stellen auf Menschen trifft, die nicht selbst am aufgeregtesten sind. So wie erfahrene Produktionsleiter bei Maschinenausfall, Aufnahmeleiter beim Film und Einsatzleiter bei der Feuerwehr. Bei allen können wir nur hoffen, dass sie mehr ruhende Pole als Zusatzstressmacher sind. Den Dauergestressten geht man nach Möglichkeit aus dem Weg.

Zur Ehrenrettung vieler Bahnmitarbeiter: Ich habe auch immer wieder herzliche und aufmerksame Mitarbeitende erlebt.