In der Sprungbude ein paar Abenteuer erlebt

Die Klasse 9/3 der Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule startete sportlich in die ersten Schulwochen: Zur Stärkung der Klassengemeinschaft ging es in die Sprungbude nach Heidelberg. Als erstes Klassenevent in diesem Schuljahr stand laut Pressemitteilung der Schule neben Spaß und Bewegung auch das Kennenlernen auf dem Plan. „Gemeinsam springend Spaß haben und Abenteuer erleben“ – das ist das Motto der 2500 Quadratmeter großen Trampolinhalle.

Durch die verschiedenen Aktionsmöglichkeiten in der Trampolinhalle konnten sich die Schülerinnen und Schüler aneinander messen, den Gleichgewichtssinn herausfordern und die eigene Geschicklichkeit beweisen. In der „Dodge-Ball-Arena“ – das ist eine Art Völkerball mit Trampolin – haben sie in Teams ihre Beweglichkeit und Wurfkraft auf die Probe gestellt.

Beim „Slam Dunk“ springt man hoch zu einem Basketball-Korb und ,,dunked“ den Ball von oben durch den Ring, fast wie Michael Jordan. Die Klassenlehrerinnen Reith und Rieder landeten in der „Schnitzelgruppe“. Alle hatten großen Spaß und es verletzte sich keiner.

Mit vielen Sprüngen in den Beinen und guter Laune im Gepäck ging es anschließend wieder zurück nach Schwetzingen. Andere Klassen betätigten sich ebenfalls sportlich oder besichtigten derweil den heimischen Schlossgarten und lernten viel über seine Geschichte, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. zg