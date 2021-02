2020 wurden in Schwetzingen 32 Solaranlagen neu installiert. Dies entspreche einem Zuwachs von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2018/19: plus 7 Prozent), heißt es in einer Pressemitteilung des Solaranlagen-Preisvergleichs Selfmade Energy.

Eine Analyse im Anlagenregister der Bundesnetzagentur zeige, dass das Wachstum in Schwetzingen über dem Durchschnittswert aller deutschen Städte liegt (6,4 Prozent). Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Schwetzingen installierten Solaranlagen betrage aktuell 454.

In einer Umfrage unter den Nutzern des Solar-Preisvergleichs von Selfmade Energy nannten die Käufer den Wunsch nach mehr Klimaschutz (79 Prozent) sowie die Senkung der Stromkosten (64 Prozent) als die wichtigsten Gründe für die Anschaffung ihrer PV-Anlage.