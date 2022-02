In diesen Chalets ist man unter Grafen

Spätwintertage in Niederbayern haben es in sich. Während die Winter-sportler ihren Freizeitspaß mit glitzerndem Schnee und frühlingshafter Sonne kombinieren, genießen Wellnessfreunde die Thermen des bayerischen Thermenlandes. Einzigartigen Chaleturlaub bietet die gemütliche Vils-Residenz in Vilsbiburg. Das Fünf-Sterne-Hideaway begeistert mit heimeliger Atmosphäre und spannenden Extras. Die einzigartigen History-Chalets führen Neugierige auf die Spuren regionaler Geschichten. Und: Hier begegnet man so manchem, den man nicht erwartet hätte.

Im niederbayerischen Hügelland hat Massentourismus keinen Platz. Vielmehr finden Urlauber hier eine liebliche Region, um zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen, wohltuend und überschaubar. Die Stadt Vilsbiburg blickt auf eine 1000-jährige Geschichte zurück.

„Willkommen im Mittelalter“ heißt es daher auch im Hochzeitschalet „Georg und Hedwig“ der Vils-Residenz. Viel Kuschelatmosphäre versprüht das Dorf-Chalet „Seyboltstorff“. „Floß ahoi“ ist das Motto im Natur-Chalet Vils, in dem es auf eine „Fahrt“ durch das Vilstal geht. Historisches über den Graf Maximilian von Montgelas erzählt das gleichnamige Chalet. Alle Chalets bieten komfortablen Platz für bis zu vier Personen und sind hochwertig ausgestattet. Die Vils-Residenz verfügt als erstes Chalet in Deutschland über eine eigene digitale Erlebniswelt mit Virtual und Augmented Reality. Interessante Persönlichkeiten geben sich dabei ein Stelldichein. Aber das ist noch nicht alles: Die Chalets sind ebenfalls mit digitalen Angeboten ausgestattet.

Urlaub und Spa gehören einfach zusammen. Im Private Spa der Vils-Residenz genießen Residenz-Gäste ungestörte Wellnessmomente. Die Burg-Sauna mit den vier Badeformen Sauna-Warmluftbad-Kräuterbad-Softdampfbad bietet ebenso pure Entspannung wie die Liegen am fackelnden Feuer des Panorama-Ofens. Im holzbefeuerten Holz Tub kommen Körper und Geist zur Ruhe und Turteltauben ins Gespräch. Und wem dieses Angebot noch nicht ausreicht: Die Therme Erding sind nur 45 Autominuten entfernt.

Apropos abtauchen: Der Weinkeller der Vils-Residenz liegt in einem alten Gewölbe. In einem außergewöhnlichen Ambiente – einem historisch mittelalterlichen von Künstlern neu entdeckten Weinkeller – finden spannende Weinproben statt. Erlesene Spitzenweine aus der Weinregion Gaillac im Südwesten Frankreichs können beispielsweise hier verkostet werden. Und das nicht nur an Spätwintertagen . . .