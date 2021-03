Die evangelische Kirchengemeinde hat sich entschieden, an Ostern vollständig auf Präsenzgottesdienste zu verzichten (wir berichteten) und hat dafür ein großes und vielseitiges digitales Angebot vorbereitet.

AdUnit urban-intext1

Anstelle des traditionellen Tischabendmahls laden Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen und Prädikantin Simone Heidbrink am Gründonnerstag, 1. April, zu einem interaktiven Gottesdienst mit Kneten und Beten um 18 Uhr per Zoom ein. Hierbei wird gemeinsam Brot gebacken und das Abendmahl gefeiert. Mitfeiern kann man über den Link https://t1p.de/allesbereit oder über Zoom mit der Meeting-ID 981 0248 3542 und dem Kenncode 659884 in den Gottesdienst einwählen. Bitte besorgen sie sich vor dem Gottesdienst folgende Zutaten: 375 Gramm Weizenmehl, einen Würfel Hefe oder ein Tütchen Trockenhefe sowie etwas Honig, Salz und Olivenöl. Und natürlich Wein oder Traubensaft.

Am Karfreitag, 2. April, 15 Uhr, sind die Gläubigen zu einem Konzert der Kantorei in der Stadtkirche unter dem Thema „Lamento e Speranza – Klage und Hoffnung“ eingeladen.

Der Osterjugendgottesdienst geht am Karsamstag, 3. April, um 16 Uhr online – Jugendliche haben ihn für junge Leute konzipiert. Zum Titel „Who am I“ geht es um alltägliche Situationen, die wohl jeder von uns kennt, und deren Verbindung zur Ostergeschichte. Ebenfalls am Karsamstag ab 18 Uhr gibt es im Gottesdienstformat „For your soul“ eine besondere Osternacht auf dem Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ (wir berichteten bereits ausführlich). Pfarrer Steffen Groß weist darauf hin, dass auch bei der Produktion der Online-Formate auf größtmöglichen Schutz und Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln Wert gelegt wurde. So wurden sämtliche Mitwirkenden vor Produktionsbeginn einem Schnelltest unterzogen.

AdUnit urban-intext2

Da gibt’s Mitnahmemöglichkeiten

Zusätzlich zu den Online-Gottesdiensten bietet die evangelische Kirchengemeinde wieder die „Gottesdienste zum Mitnehmen“ an. Im To-go-Kuvert findet sich unter anderem eine Hausliturgie zum Osterfrühstück. Deshalb werden bereits am Karsamstag, 3. April, von 9 bis 17 Uhr an der Stadtkirche, am Melanchthonhaus, in der Kurfürstenstraße 17, am Gustav-Adolf-Haus im Hirschacker und an der Kita Arche Noah im Schälzig, Keplerstraße 25, Boxen stehen, aus denen man sich ein „Ostern-to-go-Kuvert“ für zu Hause mitnehmen kann. Am Sonntag, 4. April, stehen an denselben Stellen zur selben Zeit die Boxen erneut – solange der Vorrat reicht. Interessierte mögen an einem der Standorte vorbeigehen und sich mit einem Kuvert selbst bedienen.

Familien mit Kindern sind eingeladen, beim Osterspaziergang in der Kirche St. Maria vorbeizuschauen, die täglich von 9 bis 17 Uhr am Seiteneingang geöffnet ist. Im dortigen Altarraum ist ein schöner Osterweg zu finden, der für große und kleine Entdecker viele Fragen rund um Ostern beantwortet.

AdUnit urban-intext3

Auch die evangelische Stadtkirche ist an Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag zum Innehalten und stillem Gebet von 9 bis 15 Uhr geöffnet. zg

AdUnit urban-intext4